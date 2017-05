Por la cuarta fecha cayó 3-1 en Liniers con parciales de 25-15, 25-23, 26-28 y 25-22 y quedó en la 3ª posición del campeonato.

La Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana perdió su invicto en la División de Honor 2017 al caer 3-1 como visitante frente a Vélez Sarsfield por la cuarta fecha del campeonato.

De esta manera, el Tricolor cedió además el liderazgo en la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), que ahora comanda la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con 11 unidades, luego de su victoria de anoche sobre Ciudad de Buenos Aires (escolta con 10) en un partido pendiente de la tercera jornada.

Luego de ganar los tres primeros partidos sin ceder ningún set, el CCC perdió en su visita a Liniers, donde Vélez Sarsfield se impuso con parciales de 25-15, 25-23, 26-28 y 25-22.

Esta cuarta fecha de la División de Honor se completó con los siguientes resultados: River Plate 3-2 Municipalidad de Lomas de Zamora (20-25, 27-25, 25-20, 22-25, 16-14); Tortuguitas 0-3 UAI (15-25, 17-25, 19-25); Club Italiano 3-0 Universitario de La Plata (25-16, 25-19, 25-17); Boca Jrs 2-3 Club de Amigos (25-19, 20-25, 19-25, 25-21, 13-15); San Lorenzo 3-0 Deportivo Morón (25-16, 25-12, 25-12); Ciudad de Buenos Aires 3-0 Náutico Hacoaj (25-23, 29-27, 25-22); y Universidad Nacional de La Matanza 3-1 Bella Vista (25-17, 31-29, 24-26, 25-19).

En tanto, anoche, en el pendiente de la tercera fecha, UAI superó 3-2 a Ciudad de Buenos Aires con parciales de 25-19, 27-25, 23-25, 15-25 y 16-14.

De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) UAI, 11 puntos; 2) Ciudad de Buenos Aires, 10 puntos; 3) Ciudad de Campana y Club de Amigos, 9 puntos; 5) UNLaM, 8 puntos; 6) Municipalidad de Lomas de Zamora y Boca Jrs, 7 puntos; 8) Club Italiano y Vélez Sarsfield, 6 puntos; 10) River Plate y Universitario de La Plata, 5 puntos; 12) San Lorenzo, 4 puntos; 13) Náutico Hacoaj, Bella Vista y Tortuguitas, 3 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos.

PRÓXIMA FECHA. La quinta jornada de esta División de Honor se jugará íntegramente mañana sábado. Los dirigidos por Miguel Mudir buscarán recuperarse del traspié sufrido ante Vélez cuando reciban la visita de San Lorenzo de Almagro desde las 21 horas en el gimnasio de Chiclana 209.

Los partidos que completan la fecha son: Bella Vista vs Boca Jrs; Club de Amigos vs Ciudad de Buenos Aires; Deportivo Morón vs River Plate; Náutico Hacoaj vs Tortuguitas; Municipalidad de Lomas de Zamora vs Club Italiano; UAI vs Vélez Sarsfield; y Universitario de La Plata vs UNLaM.