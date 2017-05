P U B L I C





Imagen ilustrativa.

Luego de perder su invicto en Ingeniero Maschwitz, enfrenta en su gimnasio a uno de los líderes de la Zona B1 del Oficial de la ABZC. El Campana Boat Club recibirá esta noche a Náutico San Pedro en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 1 del Nivel B del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) que comenzará a las 20.30 horas en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad. El equipo dirigido por Gustavo Godoy intentará volver a la victoria luego de perder su invicto y el liderazgo el pasado miércoles en su visita a Ingeniero Maschwitz, donde Deportivo Arenal lo derrotó por 64-52. En ese juego, el CBC tuvo una floja primera mitad (apenas anotó 20 puntos) y tampoco tuvo respuestas en el tercer período (18-11 para el local), por lo que llegó al último cuarto perdiendo 46-31. Recién entonces se dio una pequeña reacción que le permitió ganar el parcial (21-18), pero no así poner en riesgo el triunfo del equipo "Arenero", uno de los invictos de la Zona B1. El otro líder invicto es, justamente, el rival que tendrá esta noche el Boat Club: Náutico San Pedro, que por la tercera fecha derrotó 77 a 44 a Independiente de Escobar y alcanzó su tercer triunfo en tres presentaciones. La tercera jornada de esta zona también ofreció la primera victoria de Unión de Del Viso(73-64 sobre Tempestad de San Antonio de Areco) en un Torneo Oficial de la ABZC. Así, las posiciones en la Zona B1 son: 1) Náutico San Pedro y Deportivo Arenal, 6 puntos; 3) Campana Boat Club, 5 puntos; 4) Unión de Del Viso, 4 puntos; 5) Tempestad e Independiente (E), 3 puntos. La cuarta fecha de esta Zona B1 se jugará de la siguiente manera: Deportivo Arenal vs Unión (hoy 20 horas), Campana Boat Club vs Náutico San Pedro (hoy 20.30) e Independiente de Escobar vs Tempestad (domingo 20.30). ZONA B2. La tercera fecha de la otra zona del Nivel B dejó a un único invicto, Sportivo Escobar "B", que venció 73 a 64 como visitante a Náutico Zárate (2-1). Además, Honor y Patria de Capilla del Señor superó 70 a 37 a Belgrano de Zárate, mientras que Ingeniero Raver de Los Cardales derrotó 79 a 71 a Peñarol de Pilar. Entonces, las posiciones en la Zona 2 son: 1) Sportivo Escobar "B", 6 puntos; 2) Náutico Zárate y Honor y Patria, 5 puntos; 4) Ingeniero Raver y Belgrano (Z), 4 puntos; 6) Peñarol, 3 puntos. La cuarta fecha de esta Zona B2 tendrá los siguientes encuentros: Náutico Zárate vs Belgrano (sábado 20 horas), Sportivo Escobar "B" vs Ingeniero Raver (sábado 21.00) y Peñarol vs Honor y Patria (domingo 20.30). NIVEL A: Ciudad queda libre Este viernes se disputará una nueva fecha del Nivel A del Oficial de la ABZC. Por la Zona 1, Ciudad de Campana (que debutó con victoria sobre Defensores Unidos) tendrá fecha libre. En tanto, Defensores Unidos recibirá a Atlético Baradero y Presidente Derqui hará lo propio con Sportivo Pilar. Mientras que en la Zona 2, Atlético Pilar se medirá como local frente a Independiente de Zárate en el único encuentro programado. Es que Sportivo Escobar y Central Buenos Aires postergaron su compromiso porque Escobar recién anoche finalizó su participación en el Torneo Federal (fue eliminado en Cuartos de Final). SAN ANTONIO FINALISTA Los San Antonio Spurs avanzaron a la final de la Conferencia Oeste luego de vencer anoche 114-75 a Houston Rockets y así liquidar 4-2 la serie. El equipo del argentino Emanuel Ginóbili se medirá ahora con Golden State Warriors, el mejor equipo de la fase regular, que llegó a esta instancia luego de "barrer" a Portland Trail Balzers y Utah Jazz. En tanto, en el Este ya es finalista el vigente campeón, Cleveland Cavaliers, que aguarda por la resolución de la serie que Boston Celtics le está ganando 3 a 2 a Washington Wizards.

Básquet:

Campana Boat Club recibe esta noche a Náutico San Pedro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: