El plantel regresó ayer al mediodía de Corrientes y hoy comenzará a trabajar de cara al duelo con el elenco puntano, clave para tomar más aire en la tabla de los promedios. El DT Felipe De la Riva no podrá contar con Falcón y Núñez, quienes llegaron al límite de amonestaciones en el juego frente a Crucero. Por eso aguardará por la evolución de Fabrizio Palma, quien se recupera de un desgarro. Luego del gran triunfo obtenido sobre Crucero del Norte como visitante, el plantel de Villa Dálmine regresó ayer al mediodía a Campana. Pero no tendrá tiempo para relejarse y disfrutar lo conseguido en Misiones: es que el lunes ya afrontará un nuevo compromiso de este intenso campeonato del Nacional B. Será desde las 15.30 horas, cuando reciba la visita de Estudiantes de San Luis por la fecha 33. Y será un duelo clave para el Violeta. Porque necesita mantenerse en la senda de los resultados positivos y porque enfrenta a un rival directo en la lucha de los promedios. El elenco puntano está 19º en esa tabla (descienden del 20º al 23º) y se encuentra a diez puntos del equipo de nuestra ciudad (115 a 125). Encima, Estudiantes viene de ganar un partido clave ante Douglas Haig (18º), al que Villa Dálmine visitará posteriormente, el sábado 20 de mayo. Así queda claro que los dirigidos por Felipe De la Riva tendrán dos encuentros muy importantes para tomar aire en los Promedios antes del descanso largo que implica quedar libre (le toca en la fecha 35). La mala noticia para el DT uruguayo es que para estos dos compromisos no podrá contar con el capitán Horacio Falcón, quien en Misiones sumó su 15ª tarjeta amarilla y deberá purgar dos fechas de suspensión. Y para recibir a Estudiantes de San Luis tampoco estará disponible Diego Núñez, que ante Crucero acumuló su quinta amonestación. La situación en el centro del campo para el Violeta se agrava porque Fabrizio Palma está completando la recuperación del desgarro que sufrió en el isquiotibial derecho. Entonces, hoy, para conformar el "doble 5", De la Riva sólo contaría con Federico Recalde (de gran partido en Misiones) y dos mediocampistas que todavía no jugaron en su ciclo (aunque sí estuvieron en el banco): Gaspar Lezcano y el juvenil Leonardo Cisnero. En cambio, sí podrá volver a disponer del defensor paraguayo Ángel Alonso y del mediocampista ofensivo Pablo Burzio, quienes ya cumplieron sus respectivas sanciones. Con este panorama, el entrenador y su cuerpo técnico trabajarán hoy, mañana y pasado, en lo que serán los únicos tres días de preparación para el partido con Estudiantes, programado para el lunes a las 15.30 horas con arbitraje de Luis Álvarez.

DIEGO NÚÑEZ SUMÓ LA QUINTA AMARILLA EN MISIONES.



Villa Dálmine empieza a preparar el partido del lunes frente a Estudiantes de San Luis

