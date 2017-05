La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/may/2017 El sindicato municipal continuará sus días de reclamo con ”medidas sorpresivas”

Por un acuerdo paritario







Los anunciaron ayer ante la no reanudación de las negociaciones con el Gobierno. Las acciones pueden incluir un paro total. La ocupación del hall del Palacio Municipal y el acampe en la plaza también se mantendrán. Además, el gremio respondió la carta abierta difundida por el Intendente. Los municipales decidieron este viernes prolongar el acampe en la plaza y la ocupación del hall del Palacio Municipal, además de pasar de la retención de tareas de 6 horas que desplegaron toda la semana a la realización de medidas de acción directa "en forma sorpresiva", no descartándose incluso la convocatoria a un paro total. "No tuvimos ningún acercamiento del Ejecutivo, entonces en reunión de comisión directiva les informamos a los delegados y se consensuó con ellos" el nuevo plan de acción, señaló ayer el secretario de Prensa del Sindicato Municipal, Norberto Burgueño. Los contactos entre gremialistas y el Gobierno fueron informales. El intendente Abella, que estuvo trabajando con la presencia de los protestantes fuera de su despacho, convocó a algunos delegados para explicarles el funcionamiento de la cláusula gatillo y transmitirle que el trabajador no perderá poder adquisitivo si la inflación sube más de lo previsto por la paritaria. Dicho mecanismo, que el sindicato quiere que se aplique a partir de enero y marzo como propone el Gobierno, es parte de la última oferta oficial en pie, junto con una suba del 11% para la primera mitad del año y un bono de hasta 2 mil pesos -depende el escalafón del empleado- para ser gastado en un supermercado local. En cambio, el gremio busca un 16% y que prefiere que el bono sea en efectivo. "Cada peso más que destino a salarios, es un peso menos a salud, a seguridad o a obras", sostuvo el intendente en una carta abierta publicada por este medio en su edición de ayer. Al mismo tiempo, aseguró que seguirá "optimizando el presupuesto para poder seguir mejorando en el futuro los salarios". "Son todas mentiras", contestó Burgueño. "Empezando cuando dice que él instrumentó el convenio colectivo, ya a partir de ahí no tiene credibilidad lo que dice. Es una mentira total que sigue en su estrategia de enfrentar a los vecinos con los trabajadores", añadió. Para el sindicalista, el único camino de resolución "es reanudar la negociación" y que la mesa paritaria llegue "a un acuerdo salarial". "Esa es la forma en que corresponde que se solucione esto", remarcó. "Nosotros siempre estamos dispuestos a reanudar la paritaria y llegar a un acuerdo. Lo que más queremos es resolver este conflicto que ya lleva demasiado tiempo y no le hace bien ni a los trabajadores, ni al intendente, ni a los vecinos. Salimos todos perjudicados", expresó Burgueño. Consultado por la dinámica que tendrán las medidas de fuerza "sorpresivas" anunciadas, dijo que estas "pueden incluir cualquier cosa", inclusive una huelga de jornada completa. "No descartamos nada", avisó.

REPRESENTANTES DEL GREMIO, EL JUEVES POR LA NOCHE, EN "ASAMBLEA PERMANENTE" AL PIE DE LA ESCALERA QUE LLEVA AL PRIMER PISO DEL PALACIO MUNICIPAL.



El sindicato municipal continuará sus días de reclamo con ”medidas sorpresivas”

Por un acuerdo paritario

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: