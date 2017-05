El vehículo se despistó bajo la lluvia y se estrelló de costado contra el poste metálico del parterre central. Afortunadamente, su joven conductor no sufrió lesiones. Ayer fue un día de lluvias que se extendieron a lo largo de todo la jornada. Y como lamentablemente ya es habitual en las rutas que cruzan nuestra ciudad, estos días de agua terminan entregando accidentes, tanto por la calzada mojada como por la imprudencia de los conductores. Fue el caso del hecho ocurrido ayer en Ruta 6, a la altura de la Av. Ameghino, donde un joven conductor perdió el control de su vehículo (Peugeot 206) aparentemente al pasar por un espejo de agua. Así, se despistó y terminó impactando contra una columna de alumbrado del parterre central de la autovía. Afortunadamente, el joven no sufrió lesiones de consideración, por lo que no debió ser asistido por Bomberos Voluntarios. En el lugar también se hizo presente personal policial del Comando de Patrulla y de Defensa Civil Campana, que colaboraron para remover el automóvil de la zona en la que había quedado.

PERSONAL DE DEFENSA CIVIL COLABORÓ EN LA REMOCIÓN DEL AUTO, QUE QUEDÓ SOBRE EL PARTERRE CENTRAL.







Un auto impactó contra una columna de alumbrado en Ruta 6 y Ameghino

