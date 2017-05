La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/may/2017 Básquet:

El Campana Boat Club se recuperó con un muy buen triunfo sobre Náutico San Pedro







Luego de su derrota ante Arenal, el equipo de nuestra ciudad superó anoche por 77 a 52 al elenco sampedrino, que llegaba invicto a esta fecha. Por la cuarta fecha de la Zona 1 del Nivel B del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club superó anoche por 77 a 52 a Náutico San Pedro, que así perdió su invicto en el certamen. De esta manera, los dirigidos por Gustavo Godoy se recuperaron de la derrota sufrida el miércoles ante Deportivo Arenal en Ingeniero Maschwitz y quedaron ubicados junto al propio elenco sampedrino en la segunda posición de la Zona B1 (ambos con récord de 3-1). El liderazgo se lo adueñó ahora Arenal, que ayer venció 74 a 60 a Unión de Del Viso y cosechó su cuarto triunfo en cuatro presentaciones (4-0). En tanto, en el otro juego de la Zona B1, Independiente de Escobar recibirá mañana a Tempestad de San Antonio de Areco, en un duelo de equipos que todavía no han podido ganar en este certamen. PISÓ FUERTE COMO LOCAL. Anoche, en la ribera de nuestra ciudad, el juego comenzó parejo, con ambos equipos mostrando problemas para llegar el gol en el primer cuarto. Con Boat Club repartiendo el bajo goleo entre varios de sus iniciales, mientras la visita se apoyaba principalmente en Joaquín Gómez (seis de los primeros diez de su equipo). Pero el partido comenzaría a encontrar su rumbo en el segundo cuarto, cuando Martín Trovellesi calentó la mano, convirtió tres triples y así le permitió al CBC escaparse por una diferencia considerable en un pobre marcador (29-21). El experimentado base volvió a ser importante en el tercer período (sumó siete puntos: un doble, dos simples y otro triple) y empezó a encontrar compañía en los aportes de Dante Pérez y Joaquín Cazurro. Entonces, el local estiró su renta a doce puntos (50-38). Y en el último cuarto, cuando Náutico San Pedro intentó la reacción con Gómez a la cabeza (terminó como goleador del juego con 24 puntos), Boat Club mostró distintas variantes en ataque, al tiempo que Dante Pérez terminó de consolidar su buen partido (sumó 10 puntos en el parcial para concluir con 16). Por eso, la ventaja final llegó a los 22 puntos y el cierre no le presentó inconvenientes al equipo de nuestra ciudad, que ahora quedó con registro de tres victorias (todas como local) y una derrota en cuatro presentaciones. SÍNTESIS DE PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (77): Martín Trovellesi (16), Damián Lombardi (3), Lucas Palacios (9), Leandro Fink (7) y Dante Pérez (16) (FI) Juan José Bigliardi (7), Joaquín Cazurro (8), Marcelo Sosa (3), Mariano Rubin (4) y Nicolás Bigliardi (4). DT: Gustavo Godoy. NÁUTICO SAN PEDRO (52): Fausto Segolat (2), Federico Parra (6), Joaquín Gómez (24), Maximiliano Lococo (8) y Matías Machicote (6) (FI) Rodrigo Bravo (5), Francisco Garibaldi (1), Emir Diamante (0), Guido Guzzo (0), Federico Carducci (0) y Matías Lauría (0). DT: Martín Gálvez. PARCIALES: 13-10 / 16-11 (29-21) / 21-17 (50-38) / 27-14 (77-52). JUECES: Gustavo Zukowski y Pablo Cesio. GIMNASIO: Campana Boat Club.

FUE CLAVE: TROVELLESI SUMÓ 16 PUNTOS ENTRE EL SEGUNDO Y EL TERCER CUARTO.

LOS JUGADORES DEL BOAT CLUB CELEBRARON EL TRIUNFO CON SU TRADICIONAL FOTO GRUPAL. Los +35 de Ciudad siguen ganando Luego de coronarse bicampeón del Torneo +35 que organiza la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el equipo "Maxi" del Club Ciudad de Campana no afloja: comenzó la temporada 2017 con dos triunfos en dos presentaciones. La última victoria fue 73 a 46 sobre Atlético Baradero, en un partido en el que "Los Lagartos" presentaron a Juan Moroni (12), Martín Cabral (0), Germán Género (8), Juan Pablo Horst (5), Rodolfo Visintin (5), Mauricio Nieto (2), Marcos Dell Acqua (14), Gustavo Sinay (0), Sebastián Soto (14), Alejandro Zorzabal (3) y Mariano Di Lallo (10).

