La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/may/2017 El Panóptico:

Veinticuatro a la cabeza

Por Fabiana Daversa







Gana las elecciones en Francia el que será el presidente más joven de su historia, Emmanuel Macron, de treinta y nueve años. La línea moderada que él representa aleja el fantasma de la ultraderecha, representada por Marine Le Pen. Éste hombre que estudió filosofía y es politólogo está casado con BrigitteTrogeaux, que le lleva veinticuatro años . Sin ella, no sería yo , lo dice sin pelos en la lengua. Bibí, como la llaman, parodiando a la mítica Brigitte Bardot es la ex mujer de un banquero, madre de tres hijas y profesora de latín y teatro . Se conocieron en el colegio de los jesuitas del pueblo de Amiens y el romance que empezó hace más de una década se volvió un escándalo. Cuentan que los padres trataron de disuadirlo, enviándolo a París. Antes de partir, le advirtió, sea como sea, me casaré contigo. Y así lo hicieron en el 2007, contra viento y marea. Ella le corrige los discursos, demasiado filosóficos, para que todos puedan comprenderlo. Cuando escuchó por primera vez a Macron hablar en público, le contrató un barítono para que le enseñe a educar la voz . Lo hizo crecer y lo encumbró en la cima de su carrera. Quizá Bibí nos ayude a lidiar como mujeres con el prejuicio del plazo de vencimiento, del deber ser carne fresca y nos ayude a sacar el rótulo de mercadería que debe ser consumida de tal fecha a tal fecha. Quién sabe éste nuevo modelo de pareja top ponga sobre el tapete el tabú machista que no podemos ser más grandes que nuestros hombres, cuando la inversa no sólo es aceptada, sino vanagloriada. Y les dé un poco más de coraje a los varones que no se animan a legitimar a sus novias por cuestiones de edad. Mientras haya amor y no dañe a nadie, todo debiera estar permitido. Yo, por cábala, en la fecha de asunción de Macron le jugaré al 24 a la cabeza...

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



