La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/may/2017 Mario Oporto: ”La unidad del Justicialismo debe ser nuestro objetivo principal”







Oporto en su última visita a nuestra ciudad brindó una charla abierta en la sede de la UOM. Una importante concurrencia acompañó días atrás, en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, la charla abierta que brindó el profesor Mario Oporto, programada por el Partido Justicialista de Campana a través de la Agrupación Encuentro Peronista y el acompañamiento de todas agrupaciones que integran ese espacio político. La charla con el dos veces Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires giró entorno de la situación en general del país, haciendo especial referencia a la provincia de Buenos Aires. "Es un gobierno que viene avasallando conquistas laborales y derechos adquiridos, y que está dispuesto a seguir con su política de ajuste, su política de desprecio por las conquistas que costaron mucho lograr", señaló. "Estamos en un momento donde debemos unirnos -continuó- para triunfar en octubre; y para ello el Justicialismo en un frente nacional tiene que dar una oferta de futuro". En el intercambio de opiniones también se hicieron escuchar voces en contra de aquellos que apoyan propuestas totalmente alejadas de los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de las pequeñas y medianas empresas y de los intereses nacionales. "No se hace peronismo acompañando políticas neoliberales en nombre de una supuesta gobernabilidad sin tener en cuenta, ni siquiera mínimamente, los daños y perjuicios que las mismas causan a los trabajadores y al pueblo en general", aportó uno de los vecinos presentes. "Perón creó y desarrolló la más importante teoría de las ciencias políticas que América Latina le ofreció al mundo para oponerse a las concepciones del imperio anglosajón y logró cobijar dentro de su movimiento a los hombres y mujeres a los que les duelen las injusticias, que un hombre explote a otro o que un pueblo lo haga con un similar. Es decir que privilegie, la justicia, la felicidad del pueblo y el progreso de la nación, frente a un interés personal o de corporaciones", remarcó Oporto. En ese contexto agregó: "Cuando los peronistas cantamos: ´Todos unidos triunfaremos´, lo hacemos con el anhelo de trabajar mancomunadamente en beneficio de los humildes y de los desposeídos; cuando expresamos ´Combatiendo el Capital´, nos referimos claramente al sector económico financiero que solo piensa en sus mezquinos intereses, actúa de espaldas a las más nobles necesidades nacionales y sirven al imperio de turno; cuando destacamos ´Los principios sociales que Perón ha establecido´, estamos refiriéndonos a la Justicia Social y cuando se menciona a ´La Argentina Grande´, no hablamos de otra cosa que no sea la integración que soñaron Bolívar, San Martín y los patriotas de la Independencia". Y no podía faltar en el intercambio de reflexiones la pregunta referida a educación: "Estoy muy preocupado - señaló el ex Diputado Nacional - por el conflicto docente; es preocupante que hayan llegado a mayo sin haber podido solucionar la paritaria docente". Finalmente, el profesor Oporto instó a reflexionar y trabajar por un peronismo unido y construir alternativa tanto a nivel nacional, provincial y local: "No podemos estar pidiendo la unidad del peronismo nacional y provincial sin hacer nosotros un esfuerzo para superar diferencias, en muchos casos personales, en el orden local. Ese debe ser nuestro objetivo principal", expresó.

De la charla en la UOM participaron dirigentes del PJ Campana y las agrupaciones que integran el partido, además de referentes gremiales.



