La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/may/2017 El nieto de Antonio Cafiero visitó el PJ local











EL LIBRO DE ANTONIO CAFIERO SE LLAMA: "MILITANCIA SIN TIEMPO; MI VIDA EN EL PERONISMO"

Santiago Cafiero pasó por Campana para presentar la autobiografía de su abuelo y reflexionar sobre el rol de la militancia peronista. Santiago Cafiero, nieto del exgobernador de la provincia de Buenos Aires Antonio Cafiero, estuvo en la sede del Partido Justicialista de Campana para presentar la autobiografía de su abuelo y reflexionar sobre el rol de la militancia peronista. "En el libro logra relatar toda su vida como militante político. Un poco el gancho es la pregunta si se puede ser militante toda la vida", comentó Santiago. "El 17 de octubre de 1945, cuando nacía el peronismo, Antonio Cafiero estaba en la plaza de Mayo. Siendo muy joven fue un inquieto militante en la universidad: ya dejaba una impresión y en él se podía ir viendo cuáles serían los lineamientos que iba a seguir el peronismo en años posteriores", aseguró. De acuerdo al nieto del también exdiputado y exsenador, la obra "hace mucho hincapié en la militancia política, en los sinsabores pero también en las cuestiones positivas". Por sobre todas las cosas, deja en claro que "el militante es aquel que abraza a la política y a una causa popular y no la abandona toda su vida". "Ahí es donde uno como militante político empieza a ver una empatía muy fuerte con la historia de Antonio. Él sintió las mismas cosas que sentimos a veces nosotros, que no hay horizonte. Y es ahí cuando el militante político va a decir ´Antonio Cafiero nunca abandona´", afirmó. Al mismo tiempo, trazó un paralelo entre los caminos de su abuelo y el recientemente fallecido Pablo Garrido. "Él fue un militante muy fuerte acá, acompañando la renovación y a Antonio Cafiero desde el principio. Le faltó muy poco para ser intendente. Sin embargo, su cuadro está colgado. ¿No tendríamos que tener solo los cuadros de los ganadores? Eso es la política. El reconocimiento no es solo ganar elecciones, sino el testimonio que uno da", sostuvo. Por su parte, el presidente del PJ Campana, Pedro Milla, destacó a Antonio Cafiero como "un emblema del peronismo". Además, celebró las actividades que está desarrollando el partido. "Esto es un espacio de militantes que abraza a todos los compañeros del peronismo. Por eso le damos la bienvenida a Santiago y nos pone contento que venga a compartir su pensamiento con nosotros", señaló.

SEGÚN EXPLICÓ SANTIAGO CAFIERO, LA OBRA “HACE MUCHO HINCAPIÉ EN LA MILITANCIA POLÍTICA, EN LOS SINSABORES PERO TAMBIÉN EN LAS CUESTIONES POSITIVAS".



El nieto de Antonio Cafiero visitó el PJ local

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: