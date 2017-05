La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/may/2017 El tiro por la culata

Resulta imposible encontrar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que haya concitado el nivel de desaprobación que provocó la aplicación del 2x1, es decir la reducción de prisión, a un genocida de la última dictadura cívico-militar. El 85% de la población está en contra y su repudio reunió a una multitud impresionante en Plaza de Mayo y en las plazas de un gran número de ciudades del interior. Además de ser un mamarracho jurídico, muchos se preguntan ¿Cómo es posible que se haya llegado a un nivel tal de deterioro institucional?. Todo comenzó cuando el presidente Mauricio Macri pretendió poner por la ventana a dos nuevos miembros del máximo tribunal de justicia mediante un decreto, se trató de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y ante el escándalo que produjo, debió dar marcha atrás y mandar los pliegos al senado consiguiendo la aprobación de los nombramientos con el apoyo de buena parte de la oposición, incluido un buen número de senadores del Frente para la Victoria con el ubicuo Miguel Ángel Pichetto a la cabeza. Esto sucedió sin importarles que el segundo de los postulados era un militante contra los derechos humanos, tal como le advertían los organismos del sector. El aberrante fallo contó con el voto favorable de los dos antes mencionados a los que se les sumó Elena Highton de Nolasco, quien también le debe su permanencia a los buenos oficios del gobierno por haber superado los 75 años de edad y se negó a renunciar, tal como hizo en su momento Eugenio Raúl Zaffaroni como manda la ley. En contra votaron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes lo hicieron en el mismo sentido que lo venían haciendo hasta ahora. Desde mucho tiempo antes se fue preparando el terreno, como es fácil ver sin ningún resultado favorable. Primero Macri hablando del "curro" de los derechos humanos, luego varios integrantes de su gobierno negando los 30.000 desaparecidos y el Secretario de Derechos Humanos de este gobierno, Claudio Avruj quien primero recibió a los familiares de los genocidas encabezados por Cecilia Pando y hace pocos días le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los reciba en su visita a nuestro país. A esto habría que agregar el reciente llamado de la jerarquía de la Iglesia Católica a un diálogo de reconciliación, quizás para expiar sus culpas que las tiene y muchas. Al principio desde el gobierno se escudaron en el falso respeto a los fallos de la Corte Suprema, pero cuando vieron las encuestas viraron hacia el rechazo y llegaron a promover la ley que excluye del beneficio del 2x1 a los culpables de delitos de lesa humanidad. Esta ley que fue aprobada por unanimidad en el Senado y curiosamente no lo fue en Diputados, ya que se opuso el salteño de Cambiemos Alfredo Olmedo (el de la campera amarilla). Resulta llamativo que Elisa "Lilita" Carrió se haya ausentado, seguramente el tema le resulta poco interesante. Como se puede ver, el fallo no es un hecho aislado, sino un plan sistemático de desaparición forzada de memoria, verdad y justicia. Nunca han disimulado lo suficiente pero el miércoles quedó demostrado que no podrán.

Por José Abel Perdomo

