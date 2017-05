La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/may/2017 Recuperemos la ciudad

Quienes integramos el Espacio Ciudadano Vamos Campana decidimos presentarnos ante la sociedad con la frase "Recuperemos la Ciudad". Y como muchos se imaginarán, el origen de este "lema" se remite al momento político que estamos viviendo que nos resulta preocupante. Nuestra ciudad está viviendo una de sus etapas más oscuras. Los vecinos de Campana se manifestaron en las elecciones del 2015 por una propuesta determinada, eligiendo a un Intendente y a un cuerpo de Concejales para que representen sus intereses. No obstante, quienes asumieron esas responsabilidades rápidamente tomaron una actitud de distancia hacia los vecinos y comenzaron, con funcionarios foráneos mediante, a satisfacer intereses partidarios cuyo núcleo de decisiones está en la Capital Federal. Es decir, quienes fueron elegidos por los vecinos de Campana para Gobernar la ciudad, hoy están gestionando en base a estrategias que poco tienen que ver con la idiosincrasia local y que responden a imposiciones de quienes digitan la política de la alianza oficialista desde Buenos Aires. Un ejemplo de esto es la estrategia de enfrentar vecinos con vecinos, como lo es en el caso del conflicto salarial de los Municipales. El Gobierno Municipal ha adoptado la misma estrategia de confrontación contra el gremio de municipales como la que llevan la provincia y la nación, y aplicada en Campana, significa poner en veredas distintas a vecinos que hasta antes de conflicto defendían intereses comunes. Intentar poner a los comerciantes locales contra a los Trabajadores Municipales me parece una estrategia cínica. Y en esto no podemos ser indiferentes. Es por ello que debemos fortalecer espacios de participación ciudadana que reúnan y no que segmenten, que consensuen y no que impongan, pero que fundamentalmente presenten ante la sociedad propuestas y alternativas superadores por encima de sellos o "chapas" políticas. Eso es Vamos Campana, eso es lo que hacemos quienes a diarios luchamos por un ciudad mejor. Dejar de lado nuestras diferencias, nuestras identidades, unificando criterios teniendo como máxima y única prioridad nuestra ciudad y nuestros vecinos. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro

