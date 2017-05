Cristina Blotta

A veces cuando llega este trimestre del año en el que los días son más cortos y las horas de luz van disminuyendo, podría parecer que se ha acabado la época para sembrar verduras y hortalizas."Pero… no es del todo cierto. Se inicia el tiempo para disfrutar de las acelgas, las lechugas, los nabos, los rábanos, la albahaca o la menta, entre otras posibilidades.). Las verduras de hoja como la ACELGA, ACHICORIA y LECHUGA son algunas de las especies a sembrar. Se recomienda hacerlo en forma escalonada (sembrar una vez al mes) para cosechar verduras durante los seis meses de la temporada"Pero en los meses de frio es preferible que esperemos a finales del invierno, ya que son muy sensibles a las heladas. Buen socio: EL PERJIL es aconsejable sembrarlo cerca de las verduras de hojas por su aroma. El quita pena EL RABANITO es de crecimiento rápido, ya que en 35 días se puede cosechar. En el caso de la REMOLACHA y la ZANAHORIA es recomendable tener en cuéntala luna: se debe sembrar en cuarto menguante; si no fuese así se semilla y no se desarrolla." El REPOLLO necesita 150 días para desarrollarse, es muy bueno asociar con el ROMERO y la SALVIA; para repeler algunos insectos. Pero en la huerta urbana, hay que pensar dos veces por el espacio que ocupa LAS ACELGAS Esta se puede sembrar todo el año. Pero en los meses de frio es preferible que esperemos a finales del invierno, ya que son muy sensibles a las heladas. Podemos colocar dos o tres semillas directamente en la tierra y cuando hayan crecido unos diez centímetros descartar aquellas que no se hayan desarrollado de forma óptima. LAS LECHUGAS Como en el caso de las acelgas, se siembra dos o tres semillas. En cambio no es necesario profundizar mucho en la tierra. Cada grupo de semillas debe estar separado por uno o dos centímetros de margen. LOS RÁBANOS El método de sembrado es en hileras. Hay que tener en cuenta que la germinación se realiza en unos cuatro días, así que es necesario estar pendientes para cambiarlas de sitio y dejar unos cinco centímetros de espacio entre cada rábano. LAS ARVEJAS Al ser de la familia de las leguminosas, necesitan a mitad de su crecimiento, un tutor o ser sembradas cerca de un alambrado LAS CEBOLLAS Son resistentes a las heladas y se cosechan a los 250 días de siembra. Durante su crecimiento hay que aporcar la tierra y cortar las inflorescencias para que el bulbo se desarrolle La CALENDULA Es una flor muy importante a tener en cuenta al diseñar la huerta, ya que ayuda en el control de plagas y a su vez embellece el espacio, favoreciendo la biodiversidad en la producción de nuestra Huerta.



El Jardín que se Come:

Verduras, hortalizas y hierbas para sembrar durante el Otoño (Parte 3)

Por Cristina Blotta

