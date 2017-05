La cuarta fecha dejó a un único equipo con puntaje ideal: La Chancleta de Neymar, líder de la Zona A. En tanto, en la B manda Transportes Espartaco.

El pasado sábado se disputó la cuarta fecha de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana, el cual tiene a un único equipo con puntaje ideal: La Chancleta de Neymar, que venció 7-1 a Plegadoras Migueles y es líder de la Zona A.

En tanto, la Zona B también tiene un solo puntero: Transportes Espartaco, que reúne diez unidades.

Los resultados de esta cuarta jornada fueron los siguientes:

ZONA A

*Branca FC 5 - Interacero 1. Goles: Juan Ledesma (2), Ian Albornoz (2) y German Romero (BFC); Matías Gatti (ISA).

*Humilde Team 0 - CYL/El Buen Sabor 0.

*El Muro FC 2 - La Autentica Defensa 0. Goles: Hernán Rosario y Miguel A. Martínez (ELM).

*Super Mc Cottas/JCO 5 - Carnicería El Apo 1. Goles: Agustín Carreras (5) (SMC); Martín Spinassi (CEA).

*Cabañas Yerua/Carnicería Belén 1 - Lavadero Mr. Wash 2. Goles: Martín Pereyra (CYCB); Eduardo Cordone y Martín Varela (LMW).

*Panadería Fénix/Distrihuev 1 - Hierros Campana 0. Gol: Jonathan Boscoso (PFD).

*La Chancleta de Neymar 7 - Plegadoras Migueles 1. Goles: Alex Curto (3), Uriel Brandan (2) y Martín Bigi (2) (LCN); Daniel Batalla (PLE).

ZONA B

*Transportes Espartaco 3 - La20 1. Goles: Franco García (2) y Juan Pablo Moreira (TRA); Nicolás Bravo (LA20).

*Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas 2 - Académicos/Ameghino Servicios 6. Goles: Mario Costa (2) (INM); Joaquín Ferrari (3), Joaquín Lima (2) y Lucas Barrios (AAS).

*Mirtha La Pantera 8 - Cervecero 1. Goles: Juan O. Iribarner (2), Lisandro Acutain (2), Jonathan Pittari, Walter Bertoli Barsotti, Facundo Puca y Sebastián Repchanski (MLP); Maximiliano Aranda (CER).

*Carpintería Metálica Curti 1 - Pago al Toque 5. Goles: Franco Lucchetti (CMC); Matías Marchan (3), Nicolás Mazzeo y Matías Cazzasa (PAT).

*La Era Repuestos/Automotores Gallego 1 - Italianisimas FCA 3. Goles: Matías Albornoz (LER); Hernán Ramos (2) y Luis Pros (ITA).

*Esturión 1 - Tarantula FC 3. Goles: Facundo Ponce de León (EST); Giuliano Zarantonello, Nicolás Pepe y Mateo Lacana (TFC).

*Amarula FC 4 - Amigos de Ronaldo 1. Goles: Marcos Jendrulek (2), Roberto Jendrulek y Joaquín Puzio (AFC); Bruno Santini (ADR)

INTERZONAL: Paliza Táctica 1 - Paso a Paso 2. Goles: Daniel Montiel (E/C) (PAL); Edgardo Hernández (E/C) y Augusto Puzzo (PAP)

GOLEADORES: 1) Agustín Carreras (SMC) e Ian Albornoz (BFC), 7 goles; 3) Juan Pablo Moreira (TRA) y Franco Lucchetti (CMC), 6 goles; 5) Matías Marchan (PAT), Joaquín Ferrari (AAS), Marcos Jendrulek (AFC), Martín Bigi (LCN) y Matías Irigoyen (AFC), 5 goles.

PRÓXIMA FECHA: Hoy, sábado 13 de mayo, se jugará la quinta fecha. Por la Zona A se enfrentarán: Hierros Campana vs. La Chancleta de Neymar; Carnicería El Apo vs. Panadería Fénix/Distrihuev; La Autentica Defensa vs. Cabañas Yerua/Carnicería Belén; Lavadero Mr. Wash vs. Super Mc Cottas/JCO; CYL/El Buen Sabor vs. El Muro FC; Paliza Táctica vs. Branca FC; e Interacero S.A. vs. Humilde Team.

En tanto, por la Zona B lo harán: Cervecero vs. La Era Repuestos/Automotores Gallego; Italianísimas FCA vs. Esturión; Paso a Paso vs. Transportes Espartaco; Tarántula FC vs. Amarula FC; Académicos/Ameghino Servicios vs. Carpintería Metálica Curti; La 20 vs. Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas; y Pago al Toque vs. Mirtha La Pantera.

Mientras que el partido Interzonal será: Plegadoras Migueles vs. Amigos de Ronaldo.