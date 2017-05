La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/may/2017 Esta semana ya se podrá tramitar la licencia de conducir en 24 horas







A través de un proyecto integral realizado por la Secretaría de Modernización, ahora obtener el registro será mucho más rápido y fácil. También las oficinas de la Dirección General de Tránsito y Transporte han sido completamente renovadas. La licencia de conducir se podrá tramitar a partir de esta semana en tan solo 24 horas, luego de un intenso trabajo en equipo entre las distintas dependencias municipales. Esto representará una mejora sustancial en un tramite que hasta 2015, llevaba más de una semana, solo completar los trámites. Como parte de un proyecto integral realizado por la Secretaría de Modernización, la oficina de la Dirección General de Tránsito y Transporte ha sido completamente renovada para poder brindar una atención de calidad a los vecinos y se ha implementado la tecnología necesaria para posibilitar la realización del trámite en un solo día. Los turnos se deberán solicitar a través de la web www.licencias.campana.gob.ar . Una vez otorgado el mismo, el trámite se deberá realizar personalmente en Jacob 662 y el vecino podrá pasar a retirar su licencia al día siguiente, por el mismo lugar. Según informaron desde el Municipio, las tasas para tramitar la licencia se pagarán en ese mismo lugar. Para ello, se habilitará ahí mismo una sucursal de Provincia NET. La revisión médica y el pedido de antecedentes también continuarán haciéndose in situ. Al sacar el turno por internet, el sistema indicará si existe deuda por multas de tránsito. En este caso, se habilitará la opción de imprimirlas para pagarlas en los lugares habilitados. Aquellos vecinos que no posean acceso a internet, podrán solicitar el turno personalmente en las oficinas del CeMAV (Castelli 333) de 8 a 14 o a través del 0800 122 7222. El CeMAV, si el vecino lo necesitara, podrá imprimir los comprobantes para pagar las multas vencidas. En la Dirección de Tránsito no se otorgarán turnos. En cuanto a los turnos para tramitar el certificado de antecedentes penales, también deberán solicitarse a través del sitio en internet www.licencias.campana.gob.ar "Luego de muchos meses de trabajo, podremos comenzar a brindar este nuevo servicio a todos los vecinos de Campana, que no solo acortará los días de entrega, sino que también les ahorrará mucho tiempo ya que se concentrará todo el trámite en el mismo lugar", señalaron en Modernización, secretaría que tuvo a cargo el proyecto integral, es decir, no solo la parte tecnológica sino también el desarrollo de los procesos, la articulación del trabajo con el Gobierno bonaerense y el diseño de los puestos de trabajos, entre otros aspectos. Y, desde la Dirección de Tránsito enfatizaron que "para el intendente Sebastián Abella mejorar este servicio era prioritario, por eso se involucró en cada una de las reuniones con las autoridades provinciales para lograr que Campana se convierta en centro de impresiones". Mañana se producirá la reinauguración del edificio de Tránsito.

Las nuevas oficinas de la Dirección de Tránsito también se inaugurarán esta semana.



