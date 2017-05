Uno de los máximos referentes del justicialismo local habló con LAD sobre el nuevo proyecto político que encara junto con Sarna, Mosquiera y compañía. "Vengo a acompañar a los chicos, lo que menos me interesa es ser candidato a concejal", asegura.

Pedro Orquiguil, uno de los artífices de Vamos Campana, charló con La Auténtica Defensa sobre los objetivos y desafíos del flamante espacio ciudadano, su inserción en el peronismo local y el apoyo de la exintendente Stella Maris Giroldi.

¿Por qué decidiste fundar "Vamos Campana"?

En realidad fui el creador conjuntamente con Alejo Sarna y Ariel Mosqueira de la construcción de un espacio pluripartidario y transversal que pretende aglutinar a distintas ideologías y sectores independientes, unidos por un trabajo esencialmente local. El objetivo es la construcción de políticas que no sean destructivas sino que permitan la construcción de obras, de servicios y de proyectos para los vecinos de Campana. Nos une una política de inclusión, nacional y popular, y sobre todas las cosas ganas de trabajar para la ciudad.

Stella dijo esta semana que Vamos Campana es un espacio peronista. Después, Mosqueira señaló que no era así sino que contiene peronistas. ¿Cuál es la definición de Pedro Orquiguil?

Creo que lo que Stella ha querido decir es que Vamos Campana tiene peronistas. Hay muchos peronistas, a lo mejor el más conocido y con la participación más activa soy yo. Vamos Campana es pluripartidario, no es peronista, no está diseñado ni pergeñado para jugar la interna del peronismo. Sin embargo, los compañeros que formamos parte del espacio Vamos Campana no dijimos que no vamos a jugar dentro del Partido Justicialista si hay internas o lo que fuera. Vamos a pelear los espacios que sean necesarios y cuando lo veamos necesarios.

Sarna viene de Nuevo Encuentro, Mosqueira del radicalismo, Osvaldo Fraticelli y Carlos Rodríguez de sectores independientes. ¿Cómo hacen para congeniar una agenda de trabajo en común?

Ahora también se sumó Maxi Saucedo que representa al Frente Grande del intendente Mario Secco. La idea es mostrar una horizontalidad y discutir dentro de ella distintos puntos de vista. Como a nosotros nos une fundamentalmente el sentido de hacer por Campana, no tenemos grandes diferencias políticas. A lo mejor podemos diferir en algunos puntos de vista pero no en la construcción de una política local. Estamos andando muy bien, tanto que día tras días se viene sumando gente, incluso personas que nunca antes han tenido participación política. Eso quiere decir que el mensaje está llegando y muestra claramente que hay una ausencia de los grandes partidos, además de un descreimiento hacia aquellos que hoy conducen la política y son oficialistas.

En ese sentido, me parece que nosotros debemos seguir el camino de la construcción con hechos, no con críticas, construyendo en positivo y no en negativo. No destruyendo todo lo que se hace por el solo hecho de que quien lo realiza no pertenece a una ideología determinada. Creo firmemente que se puede construir desde la pluralidad y que debemos evitar las grietas.

En este momento estamos armando la puesta en marcha de los aparatos reproductores de nuestro espacio en cada uno de los lugares que conforman las comunidades barriales de Campana. También estamos trabajando en la conformación de los equipos técnicos, a los que se les van a ir sumando a su vez mayores profesionales y personas idóneas para ir llevando a cabo algunas propuestas. Después se dará a conocer una plataforma política.

¿Qué papel juega Stella en todo este proceso?

Stella acompaña el espacio. ¿Quién puede negar su capacidad y conducción? Su liderazgo es el de Jorge. Yo trabajé mucho con él y apoyé a Stella para que sea intendente municipal y no puedo negar que como peronista engrandece al espacio. Por supuesto, nosotros tenemos que respetar las distintas ideologías que conforman Vamos Campana, cuyos referentes les deben lealtad y obediencia a sus propias políticas partidarias. Por eso en Vamos Campana lo que hacemos es trabajar por un espacio ciudadano netamente local, evitando –por lo menos por ahora- propuestas nacionales o provinciales.

Cuando organizamos este espacio, para que tenga un sentido y una unidad, buscamos que ideológicamente tuviera el reconocimiento a las políticas nacionales y populares. Hay muchas personas que se han acercado que han pertenecido a otros partidos políticos, de derecha inclusive. Nos une el trabajo por la ciudad, algo que se construye a través de propuestas y no a través de la destrucción de lo que está desarrollando el Gobierno municipal. Hay críticas, por supuesto que va a haber muchísimas.

¿Qué opinión te merece que muchos de los protagonistas del gobierno peronista estén hoy dispersos en distintos partidos y frentes?

Consideró que hay una crisis de los grandes partidos porque no hay a lo mejor todavía un liderazgo fuerte. Nadie tiene el peronómetro, pero hay hombres que han demostrado un silencio absoluto durante todo el año pasado en el que se vieron medidas económicas que perjudicaron a la mayoría de la gente. Pero lo hicieron en un sentido también: por su bronca contra Cristina. Entonces, favorecieron a Cambiemos con la aprobación de determinados proyectos, como el Frente Renovador y los peronistas disidentes. Pero la política es algo cambiante y es el arte de lo posible.

¿Tu presencia en la lista de concejales de 2015 hubiese aportado unidad en el peronismo?

En el 2005 gané la elección como primer candidato a concejal, cuando muchos peronistas jugaron en contra porque tenían la interna conmigo. Hemos tratado de unir al peronismo y no lo logramos. Acompañé a Jorge durante muchos años y he sido su escudo para evitar que políticamente su imagen se mantenga intacta porque era una bestia política que estaba en todos lados y no podía atenderlo todo. En ese sentido, creo que no lo hice mal.

Después de ganar, muchos me decían ´cuando Jorge se vaya a la provincia tenés que ser vos´. Y sin embargo no quise. Nunca me deslumbró el hecho de querer ser candidato a nada. Si hubiese sido bueno o no mi presencia en la lista de 2015, sería hacer historiología de un hecho que nunca pensamos. A lo mejor no pensábamos que íbamos a perder porque no pensábamos que había una sociedad que quería realmente un cambio. No supimos transmitir lo que queríamos hacer, y la gente votó cambiar.

De la misma manera, creo que hoy tenemos que construir nuevas políticas. Sé que Stella quiere armar la Mesa Varela Conducción. Yo no me voy a mover fuera de Vamos Campana. En esta etapa de mi vida, tengo el interés de hacer lo que se me place en cuanto a conducción política. Y te digo que no voy a ha ser cabeza de lista. Vengo a acompañar a los chicos, lo que menos me interesa es ser candidato a concejal.

En su búsqueda de darle impulso a las nuevas generaciones, ¿esperás que alguno de tus hijos siga tu camino en la política campa-nense?

Tengo nueve hijos, y a la única que le interesa la política es a la más chica (María Gabriela). Jamás les dije a mis hijos que me tenían que acompañar, tampoco a mi mujer. Jamás. Los que quisieron acompañarme, en su momento lo hicieron. Son críticos en el seno familiar, cuando empezamos a charlar cada uno tiene un punto de vista diferente y ese pluripartidismo que existe en casa es lo que uno quiere llevar a Vamos Campana. Me parece que el debate es bueno. El problema es cuando hay silencios, que es cuando la gente está muy enojada.

En este contexto político y en particular del peronismo local, ¿qué consejo les das a los jóvenes?

Maria Gabriela está dentro de nuestro espacio. Si bien está imbuida de lo que es la sangre peronista, eligió jugar dentro de Vamos Campana porque le sirve para enriquecerse a sí misma porque escucha las opiniones políticas de distintos dirigentes. A su vez, con Carla Navazzotti, integran la juventud peronista de Vamos Campana. En ese sentido, están teniendo la adhesión de chicos que antes no participaban y ven en esta creación algo totalmente diferente porque se mantiene a través de la horizontalidad la posibilidad de la discusión política. Hoy las redes sociales y las tecnologías de la comunicación te llevan a la construcción política, porque los mismos jóvenes están diseñando y armando programas para después trasmitir propuestas a otros. Los veo contentos y con ganas de hacer cosas.

Yo tengo fe.