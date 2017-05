La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/may/2017 Se reinauguró la Delegación Campana del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos







De esta manera Campana, luego de la sede Mercedes, se transforma en la más importante desde el punto de vista edilicio El Presidente de la institución, Arq. Jorge Alberto García, recibió a una gran cantidad de invitados que se acercaron al edificio sito en Pasaje Demarco 135. También estuvieron presentes los Arquitectos Alicia Arata de la ciudad de Lobos (Secretario) y el Arq. José María Serpi de la ciudad de Baradero (Delegado al Consejo Superior); y los Arquitectos Delegados de Campana, Adriana Ciraudo y Nicolás Forgione, siendo la Arq. Ciraudo, reconocida por el Presidente y sus colegas por su dedicación en todos estos años. El Arq. Jorge García explicó a la prensa que la remodelación consistió en dotar a la Delegación Campana de dos Plantas claramente definidas en términos de uso, donde la Planta Baja tendrá características públicas, en la cual se encuentran la Biblioteca, la Sala de Conferencias, el Bar, y la zona de servicios compuesta por una cocina, dos baños y un depósito, una planta flexible que permitirá no solo el desarrollo de Cursos de Capacitación, Charlas Técnicas, Reuniones entre Colegas sino también Exposiciones; y una Planta Alta, con características más privadas, compuesta por un Área de Visados, una Sala de Espera, una Sala de Reuniones, un Quincho, un Archivo y dos baños. "La idea del Proyecto de Remodelación, fue generar los espacios que permitan reuniones entre Colegas, con el objeto de empezar a desarrollar los debates propios de nuestra Profesión, debates que hacen tanto al Ejercicio Profesional cotidiano como así también a aquellos que incumben a la ciudadanía toda, fundamentalmente cuando de Planeamiento Urbano se habla, incumbencia específica del Título de Arquitecto." "Estamos convencidos que los arquitectos debemos empezar a ocupar un rol decisivo no sólo en la sociedad, sino también dentro de los Ejecutivos Municipales, Provinciales y Nacionales, lugares que nos son propios por incumbencias, con el firme objetivo de jerarquizar la Función Pública y formar estructuras Técnicas de Carrera, es imposible pensar en un Estado que resuelva las necesidades de la población sin personal capacitado , el voluntarismo es importante, pero con eso solo no alcanza, es el momento de capacitar y jerarquizar la Función Pública, y es la responsabilidad social que deben asumir los Colegios Profesionales para realizar los aportes intelectuales y disciplinares necesarios para poder conse-guirlo",agregó. Luego de ser bendecidas las instalaciones por el padre Gustavo, se ofreció un servicio de lunch a los presentes, al tiempo que el Arquitecto y Artista Plástico Gustavo Navone, le daba los últimos retoques a su obra comenzada en la Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo realizada en el año 2013 en la ciudad de Campana y organizada por el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Para cerrar el evento, el Presidente del Distrito 5, Arq. Jorge Alberto García, destacó que: "Se pudo llegar a este momento luego de 12 años, y aclaró que es un logro no sólo de quienes lo acompañan en la Gestión sino también de todos los Arquitectos de Campana, quienes demostramos que con participación, responsabilidad en la administración de los Recursos, y dejando las diferencias individuales de lado, los objetivos finalmente se consiguen, este es el mensaje que debe reconocer la sociedad a través de nuestro accionar." "Nuestro Distrito está compuesto por veintidós ciudades, y tenemos doce Delegaciones, la de Campana, luego de nuestra Sede de Mercedes, es la más importante desde el punto de vista edilicio, debe constituirse entonces, en una Delegación de referencia de toda la zona Norte de nuestro Colegio, es el momento de colmarla de contenido, de llevar adelante el rito del Ejercicio Profesional, para mantener viva nuestra querida Profesión que es la Arquitectura", concluyó.-

