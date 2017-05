"No puede llamar a la unidad del peronismo local, cuando ella fue la responsable de que hoy el partido este dividido", resaltó Vargas. Luego que esta semana se conocieran declaraciones de la intendenta Stella Giroldi, junto al ex gobernador Daniel Scioli, desde la agrupación "Lealtad Peronista", que encabeza Rubén Vargas, cuestionaron a la ex jefa comunal. "Ella no nos representa, no puede llamar a la unidad del peronismo local, cuando ella fue la responsable de que hoy el partido este dividido", resaltó Vargas. "No puede reclamar la unificación cuando ella acusó a todos de traición, y se encargó de echar de su gestión a los dirigentes que habían acompañado durante años a Jorge Varela. Eso no no lo olvidamos. Ella cumplió su ciclo y debe entender que ya no lidera", continuó Vargas. El "Tano" como lo conocen, fue uno de los pocos que en su momento planteó una interna a Jorge Varela, con el apoyo de "Chiche" Duhalde y nunca dejó de formar parte del peronismo local: "Nosotros vamos a trabajar para ir a una interna, para que podamos depurar y reconstruir el peronismo local".



”Stella Giroldi no nos representa”, aseguran desde Lealtad Peronista

