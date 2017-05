Solicitó la regularización del servicio de Chevallier y también del reparto de las facturas de gas. Además pidió por la puesta en marcha de los servicios públicos en el barrio Jardín de Los Pioneros. El referente de la UV Más Campana, Axel Cantlon, hizo públicos diferentes reclamos vecinales que recibió en los últimos días. Por un lado, solicitó la regularización del servicio de Chevallier y también del reparto de las facturas de gas. Mientras que por el otro pidió por la puesta en marcha de los servicios públicos en el barrio Jardín de Los Pioneros. "Recibimos innumerable cantidad de quejas por el servicio de la empresa Chevallier, desde largas demoras por la falta de frecuencia de los servicios, hasta problemas de higiene en las unidades, gente que viaja hacinada y parada y problemas de imprudencia de los conductores. Por ello solicitamos a la CNRT que proceda a controlar a la empresa para que cesen estas irregularidades y también le solicitamos a este organismo que abra las licitaciones para que otras empresas interesadas se puedan presentar para cubrir el mismo recorrido que Chevallier y que la competencia permita mejorar el servicio", explicó respecto a este tema por el que preparó una resolución junto a los concejales Carlos Gómez y Norberto Bonola. "Por otro lado tenemos el problema del reparto de las facturas de Gas BAN: no llegan a las casas y los vecinos tienen que dirigirse a la oficina de Zárate para poder pagar la factura vencida, que encima le cobran intereses y tienen que hacer interminables colas", agregó. Sobre este tema informó que se solicitó que se regularice la entrega de las facturas y que a los usuarios afectados no les cobren los intereses ni les corten el servicio. "Y por otro lado solicitamos que la empresa abra una oficina de atención al público en Campana, porque es increíble que Campana, con la cantidad de usuarios que tiene, no posea a oficina propia de la empresa", remarcó. JARDÍN DE LOS PIONEROS. Desde la UV Más Campana le reclamaron al Municipio mayor capacidad de gestión para dejar en funcionamiento los servicios públicos de este barrio. "Ya tiene la mayoría de los servicios públicos en condiciones para ponerlos en funcionamiento. Solamente hace falta gestión municipal. Se necesita capacidad de gestión del Municipio para que se generen los convenios necesarios para que queden funcionando", explicó Cantlon. "En el barrio hay un problema grave que es la falta de agua corriente, hace dos años que se espera un convenio con COPECEL para que empiece a operar. Ya se cuenta con el tanque y red para funcionar. Tener agua en este barrio también permitiría en el futuro brindar el servicio en Los Pioneros, que se encuentra muy cerca", detalló. "También existen deficiencias en el servicio de energía eléctrica. Hace algunos meses EDEN hizo el tendido en las calles pero aún no se hizo ninguna bajada a las casas", añadió. Cantlon explicó que ya hay diez familias que se encuentras instaladas de forma permanente. "Están esperando que el Municipio se digne a gestionar estos servicios públicos que son esenciales para poder vivir", aseguró. "Desde el punto de vista de los servicios municipales hay varios reclamos. Es insuficiente el alumbrado público y las calles se encuentran en pésimo estado de mantenimiento. Los mismos vecinos tuvieron que tapar los pozos con escombro para poder circular. Tampoco reciben el servicio de recolección de residuos y mantenimiento y limpieza de las calles a pesar de pagar la Tasa de Barrido y Limpieza como si fueran un vecino del centro de la ciudad", cerró al respecto.

CANTLON JUNTO AL CONCEJAL GÓMEZ Y VECINOS DE JARDÍN DE LOS PIONEROS. TAMBIÉN DONÓ MOBILIARIO A DOS ESCUELAS El referente de la UV Más Campana, Axel Cantlon, entregó días atrás pupitres a las escuelas secundarias que funcionan en Río Luján y en el edificio de la Escuela 16. "A través de una donación de un particular, me entregaron un poco más de 60 pupitres usados, pero que están en buen estado y que pensamos que podrían ser aprovechados en algunas escuelas de Campana que lo necesitan", explicó. "La educación es lo más importante y tenemos que apoyarla cada uno desde su lugar. Agradezco a todos los que me ayudaron y colaboraron para que esta donacion sea posible", concluyó Cantlon.

