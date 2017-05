Hagamos entre todos un eclipse democrático

P U B L I C







Tomás Buzzi

No hace falta ser muy leído para manejar la certeza de que el "individualismo" ha primado en gran parte de la historia de la humanidad. Se trata de "la" falla en el sistema operativo del ser humano. Ha generado grandes descalabros sociales e injusticias, también guerras sin sentido (si es que alguna lo ha tenido). Sinceramente, creo que el individualismo es la piedra angular del fracaso de gobiernos, procesos políticos, sociedades, y hasta de las familias, te diría. "¿Por qué nos cuesta tanto reemplazar el yo por el nosotros?" Con esta simple consigna aunque te parezca mentira hay países que hoy son potencia mundial, Japón es uno de ellos. En Argentina el individualismo ha sido la madre de un sinfín de fracasos. Y creo que hoy mismo estamos siendo testigos de la evolución otro más: no hay ciudadano argentino de bien que no reconozca que los trabajadores necesitan una mejora salarial, para palear en alguna medida las fuertes subas de la canasta básica de alimentos. Entonces, en este caso, es la sociedad la que, en una actitud individualista, se asume como mero espectador, creyendo que son problemáticas de ciertos sectores y que no tienen por qué afectarla. Falso, señores: si un sector de la sociedad sufre económicamente, será cuestión de tiempo para que el "virus" se expanda por todos lados. Por su parte, las cúpulas dirigenciales que se supone saben lo que hacen, no dejan de caer en la trampa una y otra vez. Basta con que algunos asuman un cargo electivo para que les cambie hasta de forma de caminar. Va a ser muy difícil que avancemos como país, si los que deciden se sienten los exclusivos dueños de la verdad porque allí les llega el inexorable fracaso. Y les llega porque no vivimos en una monarquía: el poder que tienen no es ni absoluto, ni hereditario ni de por vida. Acá, cada tanto, las urnas hablan. "El Rey sol", se hacía llamar. "El Estado soy yo" dijo el Luis XIV hace ya 4 siglos. Parece un infantilismo o si se quiere la proclama de un "caprichoso e ignorante" de la época y sólo eso. Sin embargo, hoy pareciera que el individualismo está más vivo que nunca en nuestra sociedad. Demás está decir que cualquier similitud con la coyuntura local, es pura coincidencia...

Hagamos entre todos un eclipse democrático

Por Tomás Buzzi

