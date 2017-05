Luego de la visita de Daniel Scioli a Campana, la Coalición Cívica Campana difundió un comunicado en el que acusó al ex candidato presidencial del Frente para la Victoria como "principal responsable de varios desfalcos de su administración". "Nos sorprende el grado de impunidad que tienen ciertos personajes de la política como Daniel Scioli. Se sabe que la caja previsional de la Provincia de Buenos Aires contaba con un rojo de 18.500 millones de pesos (aproximadamente 1.800 millones de dólares), el desbalance de la caja jubilatoria, además de un pasivo de $30.000 millones en el Banco Provincia, que ni siquiera estaba documentado; el IOMA vaciado... Jamás se le dio explicaciones a la sociedad sobre este desfalco, pero se preparan para iniciar la carrera electoral, ¿que nos van a decir?, ¿Qué es acaso una operación política?", señala el comunicacdo. Además, el partido de Elisa Carrió en Campana también se refirió a las declaraciones de Giroldi durante el encuentro con Scioli: "Llama poderosamente la atención las declaraciones de la ex intendente municipal, respecto al acercamiento de Axel Cantlon en un gran frente electoral. Quizás eso aclara el comportamiento de los concejales de la UV Dellepiane, que se convirtieron en un apéndice más del Frente para la Victoria en el HCD, no llevando a debate, por ejemplo, el asfalto para los vecinos en los barrios o adhiriéndose a un paro, cuando son representantes directos del pueblo". Finalmente, sobre el mismo sector, agregan: "Igual nos llama más la atención que luego de haber negociado lugares en el Ejecutivo y quizá no cumpliendo con sus expectativas, pasan a convertirse en una oposición serial, casi se parecen a las posiciones de La Cámpora".

Críticas a Scioli desde la Coalición Cívica Campana

