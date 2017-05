”Progresistas en Cambiemos”, un nuevo espacio provincial para acompañar a Vidal y a Abella

En la estancia San Agustín de Lobos se lanzó el sábado un nuevo espacio político dentro de Cambiemos denominado "Progresistas en Cambiemos", al cual se une el espacio local liderado por el Cjal. Dr. Mariano Raineri y al que también pertenece la Cjal Miriam Cazenave. Este nuevo espacio Liderado por Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior de la Nación, es un grupo compuesto en gran parte por concejales y dirigentes que formaban parte del GEN y que no concuerdan con la alianza celebrada entre Stolbizer y Massa, salió a la cancha el Sábado ultimo en la Ciudad de Lobos. Entre los dirigentes de Progresistas en Cambiemos, además de Milman, se puede encontrar al intendente de Lobos Jorge Etcheverri, de extracción radical, al Dr. Mariano D. Raineri, Concejal de Campana y presidente del Bloque Cambiemos y a la concejal de Vicente López Paola Caputo, hija del ex Canciller Dante Caputo, proveniente del Socialismo, lo que demuestra una pluralidad de pensamientos, pero cierta cercanía en las coincidencias del progresismo. La apertura del encuentro estuvo a cargo del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, quien hizo hincapié en lo acertada y oportuna decisión del espacio político, teniendo en cuenta el momento histórico en el que estamos viviendo. También participaron el senador Walter Lanaro y el diputado César Torres. Sobre el mediodía continuó una charla con el director del INDEC Jorge Todesca. Con posterioridad al almuerzo fue el turno de los intendentes Etcheverri y Néstor Grindetti para dar lugar a una teleconferencia desde Portugal con el politólogo Andrés Malamud. Poco antes del cierre el concejal Mariano Raineri y su par de Cañuelas Carlos Alvarez, expusieron y coordinaron el debate sobre el rol de este nuevo espacio en Cambiemos. El cierre estuvo a cargo del subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; y el uno de este nuevo espacio, el mencionado Milman. "No creemos que haya una ancha avenida del medio", disparó Milman en alusión a Massa. "Entre ser corruptos y no corruptos no sé que hay en el medio. Entre hacer la obra pública y robarse la obra pública no entiendo qué hay en el medio", ironizó. LOS DE CAMPANA Desde Campana se unen diferentes sectores a este nuevo armado provincial. Además de Raineri y Cazenave, se suman dirigentes sociales locales de reconocida trayectoria en esas actividades. "Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en este armado provincial. Junto a Martin (Culatto), Jerry(Gerardo Milman), varios concejales bonaerenses entre ellos Miriam(Cazenave) y Dirigentes Políticos y Sociales Bonaerenses. Hoy es una realidad. Veíamos la necesidad de dar la opción al progresismo de sentirse identificado dentro de Cambiemos, y sentimos que hoy estamos logrando ese primer objetivo", expreso el presidente del Bloque de Concejales de Cambiemos "Estamos en un camino de cambio. Es difícil. Sabemos que se cometen errores y hay que evitarlos o remediarlos inmediatamente pero solo el camino de la construcción responsable hará que se siga adelante. El progresismo es necesario para consolidar ese cambio, para lograr que todos estén incluidos y que tengan una mejor calidad de vida día tras día. Por ello trabajamos y seguiremos trabajando", concluyo el ahora también dirigente de los Progresistas en Cambiemos.

Carlos Alvarez (cañuelas) y Mariano Rainieri, expusieron en el debate





Culato, Echegaray, Bullrich, Milman, Campbell durante el cierre en lobos







”Progresistas en Cambiemos”, un nuevo espacio provincial para acompañar a Vidal y a Abella

