Escuela Normal:

Caminando hacia los 100. ¿Te acordás Escuela?

Por ex docentes y ex alumnos de la ENEC







Somos una de las tantas PROMOCIONES de MAESTROS y BACHILLERES egresados de tus aulas… hace algunos años… pero siempre es hoy. Por eso, llenos de recuerdos y cercanos a tus 100 queremos preguntarte: TE ACORDAS ESCUELA? Nacimos en el mismo siglo: vos en 1917 y nosotros entre 1941 y 1943- Así, aunque parezca que le pasó a otro, llegamos a este mundo en la primera mitad del siglo pasado. TE ACORDAS ESCUELA? Vos cumplís orgullosa tus 100 años de vida y nosotros, agradecidos y felices los que nos corresponden como egresados de "la Normal". En tu gimnasio, casi único en esos tiempos, reconvertido y adornado como SALON de ACTOS, recibimos emocionados los diplomas de Maestros y Bachilleres… fue un 17 de diciembre. TE ACORDAS ESCUELA? Muchos de nosotros estuvimos con Vos desde 1° Inferior hasta 5º Año y , otros tantos, volvimos a tus aulas como docentes, después de capacitarnos en distintas profesiones. Los primeros grados los compartimos en tu viejo edificio, frente a la plaza Eduardo Costa, hasta que, en 1953, nos trasladamos al nuevo, a éste que hoy te identifica. Enorme y sobria construcción, sólido, completo y funcional, porque tenía un espacio para cada área especial; como sala de música (con piano) de proyecciones, de dibujo, gabinete de física y química, vestuarios (con duchas) para educación física, departamento para el director, biblioteca, sala de profesores, dirección, regencia, dependencias para secretaría, tesorería, preceptorías- Además, una enorme cocina donde se preparaba " la copa de leche" y se guardaban los "carros" que manejados por "los de 5º" o "los más altos", transportaban los vasos cargados con un tibio mate cocido que, a media mañana, la Asociación Cooperadora nos ofrecía con una malteada. En los días de fechas patrias había chocolate con facturas. Un enorme y soleado y patio encuadraba el imponente mástil donde todas las mañanas izábamos la bandera, bien formados y entonando "Aurora" Completaban este diseño arquitectónico las galerías de planta baja y alta, siempre limpias ( con escobillón, aserrín y kerosene), los maperos ( a veces convertidos en refugios) las escaleras y un enorme parque donde plantamos, como recuerdo de nuestro paso, alguno de los pinos que todavía están. En el hall de entrada, siempre resplandeciente, estaba el busto de Eduardo Costa, como vigilando la institución que lleva su nombre. Una mención especial para las AULAS, nuestro "lugar en el mundo", bien ventiladas (quizás demasiado), e iluminadas, con pizarrones mágicos que subían y bajaban según la necesidad del docente y tarimas que también permitían ver bien " a los de atrás" y ser visto por todos. TE ACORDAS ESCUELA? Quedabas tan lejos! Había que caminar varias cuadras para llegar, bordeando "el zanjón". Casi no había construcciones en esas manzanas…y en aquellos crudos inviernos pisábamos la escarcha helada para romperla con nuestros zapatos abotinados… en los días de lluvia el trayecto era más complicado, por supuesto… el colectivo llegó después. TE ACORDAS ESCUELA? Eran los tiempos de las galerías abiertas, de delantales planchados con almidón, con el lazo ajustando fuertemente la cintura, pecheras blancas, medias ¾ azules y cabello recogido para las niñas… pantalón de vestir, camisa y corbata para los varones, blazer azul y zapatos negros, bien lustrados, para todos. Así lo establecía el reglamento normalista. Eran los tiempos de actos escolares donde se lucían los coros formados en las gradas, entonando los himnos y las marchas patrióticas tan pegadizas, además de otras especialidades folklóricas o clásicas, dirigidos por Rosita Barbero o Chiche Gigena. Eran los tiempos de los torneos deportivos y las exhibiciones de gimnasia diseñadas por Podestá o por Ruth de Paoli… de los desfiles cívicos obligatorios en las fechas patrias, bien alineados y sin perder el paso. También eran los tiempos del Club Colegial, de la Kermeses, de algunos matinés y por supuesto de los primeros enamoramientos…. Unos cuantos perduraron. TE ACORDAS ESCUELA? El escudo que hoy te identifica y que luce orgulloso en las remeras que visten tus alumnos, fue diseñado por un compañero de nuestra promoción: Luis María Fernandez, quien fue el ganador de un concurso que, allá por 1959, había organizado la dirección ( Puenzo-Alday) con tal fin- El jurado, integrado por los profesores Raúl Russell y Ezio Mollo, entre otros- lo eligió por su sencillez y sobriedad- Los colores que los forman - azul y rojo- se explican ya que corresponden al club de fúbol del cual era hincha Luis María y que, como se imaginan, era San Lorenzo. TE ACORDAS ESCUELA? Nuestra promoción fue la primera de " la Normal" que realizó un Viaje de Egresados" ¡ que adelantados! ¡qué logro! Tanto a nivel institucional como familiar, ya que no era común en esa época, pero lo conseguimos- Trabajamos para abaratar los costos, organizando matinés en la vieja Sociedad Italiana. Por supuesto, como corresponde a esos tiempos, fuimos a Córdoba, Córdoba Capital- Nos alojamos en una colonia de vacaciones - Villa Crisol- El viaje lo hicimos en tren porque el papá de María Elisa Turazza nos consiguió el pasaje a mitad de precio. Nos acompañaron docentes que - con valentía se hicieron cargo de nosotros- Emma García, Juanita Landó y Susana Alday ("la vice"). Ellas y nosotros lo pasamos muy bien. Gracias Escuela ¡ por avalar nuestras gestiones, por el permiso y por no computar las inasistencias ¡ Inolvidable! TE ACORDAS ESCUELA? Vos nos ofreciste lo mejor de vos misma, aquello que, tanto ayer como hoy, sigue siendo lo más importante, lo que perdura y une por siempre: nos ofreciste tu contenido humano: tus maestros, tus profesores, todo tu personal y así nos ayudaste a crecer como personas. Nosotros dejamos en vos los rastros felices de la infancia y el bullicio atropellado e inevitable de la adolescencia. TE ACORDAS ESCUELA? Aprendimos a querernos y a respetarnos vos y nosotros- Por eso estamos hoy, ya cercanos a tu cumpleaños, CAMINANDO HACIA LOS 100, HACIA el 15 de SEPTIEMBRE, celebrando tu vida y la nuestra y dando gracias a Dios por todo ello. Nosotros deseamos seguir este camino de la VIDA y del RECUERDO todo el tiempo que podamos para que no nos olvides ¡ QUERIDA ESCUELA NORMAL! Te invitamos a compartir tus anécdotas y fotos de "la Normal" en nuestra página de facebook: Los cien años de la escuela normal de Campana. Para agendar y reservar. El 16 de septiembre…"EL ALMUERZO POR LOS 100"

