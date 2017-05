La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/may/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Leer la Biblia hoy”

Por Mirta Dappiano









¿Cómo programamos nuestro hoy? En mi lugar, agradeciendo a Dios por estar en pie, y tener el privilegio de ser su hija. Ahora bien, para uds. ¿Qué significa la palabra "hoy" en vuestras vidas? ¿Es un día lleno de actividades, de ruido, un día de intenso movimiento? ¿Es un día triste? ¿Están encerrados en si mismo y no encuentran consuelo? ¿O es un día que les permite estar en silencio, y tener un espacio para leer La Palabra de Dios, y escuchar lo que Dios nos habla? En (Hebreos 4:7) dice el Señor: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones. Y en (Deuteronomio 30:15) Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. En estos versículos, el hoy, esta ligado a exhortaciones y a no endurecer nuestro corazón, a no abandonar a Dios, a amarlo y a obedecerlo. ¿Saben que muchos, por problemas que están atravesando endurecen sus corazones?. Eso no es bueno para nadie, porque cuando nos negamos y no estamos abiertos al mensaje de La Biblia, estamos negando al Todopoderoso Dios, que es el que mas nos ama y en su mensaje nos instruye, nos reprende, y nos sana. Nos cura de la enfermedad del pecado, y de nuestras heridas. Si nos alejamos de la Biblia significa despreciar nuestras vidas pues mediante su Palabra, Dios nos habla y quiere transmitirnos la liberación y la vida. Leer La Biblia es escuchar la Voz de Dios con atención y disponibilidad especial. El hoy puede ser cada día, si escuchamos la Voz de Dios en las santas escrituras. Aprovechen el hoy, y comiencen a leerla. No se encierren en la sordera de vuestros pensamientos y en la ceguera de vuestros prejuicios. No siempre habrá un hoy. El hoy en el que son llamados a leer La Biblia, es el de la gracia. El tiempo de la urgencia, el de pasar por alto, que pronto llegará a su fin. Hoy es una bendita oportunidad. Dios te esta hablando. El desea que todos sean sus hijos porque El ama a todos y desea que todos sean salvos. (1ra Tim. 2:4,5) Dios nuestro salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, "Jesucristo hombre". (Proverbios 3:5-6) Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



