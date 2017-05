La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/may/2017 Villa Dálmine recibe mañana a Estudiantes en busca de continuar con el impulso tomado en Misiones









Por Gustavo Belsué Luego de cortar con un triunfo la racha de seis derrotas consecutivas, el Violeta vuelve a jugar ante su público. El partido comenzará a las 15.30 horas. El juvenil Leonardo Cisnero reemplazaría al suspendido Horacio Falcón. El triunfo conseguido el miércoles en Misiones frente a Crucero del Norte no sólo le permitió a Villa Dálmine cortar una racha de seis derrotas consecutivas, sino también ganar tranquilidad y confianza para trabajar estos días previos al encuentro que tendrá mañana lunes frente a Estudiantes de San Luis por la 33ª fecha del Nacional. El partido, que se disputará en el estadio de Mitre y Pucini y será arbitrado por Luis Álvarez, comenzará a las 15.30 horas. Y tendrá a un Violeta dispuesto a continuar con el impulso tomado en Misiones. Pero también deseoso de cortar una racha de tres caídas consecutivas en Campana y con la posibilidad de tomar tres puntos más de ventaja contra un rival "directo" en la tabla de los promedios (dividen por la misma cantidad de partidos: Villa Dálmine suma 125 puntos, mientras Estudiantes acumula 115 en los promedios). Para ello, el DT Felipe De la Riva recupera al defensor Ángel Alonso y al delantero Pablo Burzio (ambos cumplieron sus respectivas sanciones), aunque ninguno de los dos regresaría a la formación titular. Quién sí volvería a ver acción es el juvenil Leonardo Cisnero, quien reemplazaría al suspendido Horacio Falcón (llegó a las 15 amarillas y deberá purgar dos fechas). El cordobés le ganaría la pulseada a Gaspar Lezcano por el lugar de Otto, dado que tampoco están disponibles Diego Núñez (cinco amarillas) y Fabrizio Palma (desgarro). El resto del equipo sería el mismo que jugó en Misiones, aún cuando Pablo Ruiz trabajó diferenciado ayer por una molestia muscular que no le permitió hacer fútbol junto a sus compañeros en la práctica que se desarrolló en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana. Entonces, Villa Dálmine formaría mañana con Sebastián Blázquez; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Fórmica; Federico Recalde, Leonardo Cisnero, Jonathan Figueira; Juan Manuel Mazzocchi, Ezequiel Cérica y Pablo Ruiz. Por su parte, Estudiantes llegará a nuestra ciudad tras vencer 2-1 como local a Douglas Haig, pero inmerso en una racha de cinco derrotas consecutivas como visitante que preocupa a su entrenador Omar Asad. El elenco puntano necesita sumar buenos puntos para no caer en zona de descenso: hoy ocupa la posición 19, pero tiene un punto menos que Juventud Unida de Gualeguaychú (está 20º en esa tabla) y apenas dos más que Central Córdoba de Santiago del Estero (21º). Para enfrentar a Villa Dálmine, el "Turco" Asad podría repetir a los mismos 11 titulares que presentó frente a Douglas Haig. Es decir: Facundo Lupardo; Matías Acuña, Leandro Corulo, Brian Sosa y Juan Manuel Marital; Jonathan Mazzola, Maximiliano Bustos, Gabriel Chironi y Agustín Curima; Roberto Moreira Aldana y Leonel Felice.

LEONARDO CISNERO FUE TITULAR EN LA ÚLTIMA VISITA DE ESTUDIANTES A CAMPANA. NACIONAL B - FECHA 33 Jugaron ayer: Santamarina 0-0 Flandria HOY DOMINGO - 21.00 horas: Indep. Rivadavia vs Juventud Unida (G) / Ramiro López MAÑANA LUNES - 14.05 horas: Almagro vs Nueva Chicago / Pablo Echavarría (TV) - 15.00 horas: Brown (M) vs Chacarita / Ariel Penel - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Estudiantes (SL) / Luis Álvarez - 15.30 horas: Brown (A) vs San Martín (T) / Pablo Díaz - 20.00 horas: All Boys vs Instituto / Juan Pablo Pompei - 20.00 horas: Atlético Paraná vs Crucero Del Norte / Gerardo Méndez - 21.00 horas: Boca Unidos vs Los Andes / Gonzalo López Aldazábal - 21.05 horas: Ferro vs Argentinos Juniors / Héctor Paletta (TV) - 22.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Gimnasia (J) / Dario Sandoval

