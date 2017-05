La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/may/2017 Puerto Nuevo recibe hoy a Deportivo Paraguayo









PROTESTA ANTE MUÑIZ Puerto Nuevo presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA una protesta contra el Deportivo Muñiz por la mala inclusión de Mathias Bellini en el encuentro que el Rayo Rojo venció 1-0 al Auriazul en el estadio Carlos Vallejos. El expediente 75091 fue iniciado el 10 de mayo y fue presentado porque el defensor de Muñiz habría jugado a pesar de haber alcanzado las cinco tarjetas amarillas (curiosamente, en Campana fue expulsado por doble amonestación). El Tribunal de Disciplina aguarda ahora por el descargo de Muñiz (tiene cinco días para realizarlo) para definir sobre este reclamo "Portuario" que le podría redundar en tres puntos muy valiosos. Se enfrentan desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. El Auriazul busca su primera victoria del año. Por la 26ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Deportivo Paraguayo en un partido que comenzará a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Juan Pafundi. Será el segundo encuentro del Auriazul tras la salida de Norberto Silvero de la conducción técnica y la asunción interina de Carlos "Bocha" Hernández. El primero fue el pasado miércoles, cuando cayó derrotado por 5 a 0 frente a Central Ballester. Por eso, el "Portuario", que todavía no ganó en este 2017 (dos empates y ocho derrotas), necesita recomponer su imagen. Pero, nuevamente, no la tendrá fácil el entrenador para armar la formación inicial. Es que frente a Ballester fue expulsado Antoni Rodríguez (deberá cumplir una fecha) al tiempo que Joaquín Montiel alcanzó la quinta tarjeta amarilla. Estas dos suspensiones se suman a las que ya arrastraba anteriormente, porque a Michel Gómez le faltan dos partidos y a Eliseo Aguirre, uno. En cambio, los mediocampistas Maximiliano Díaz y Michel Bustamente ya cumplieron sus sanciones y estarán a disposición del DT, que presentaría la siguiente formación: Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Paulo Boumerá, Maximi-liano Díaz, Luis Ibarra; Franco Colliard, Kevin Redondo, Michel Bustamante, Juan Peloso; Gastón Noir y Carlos Perrona. Por su parte, Deportivo Paraguayo también está realizando una pobre campaña (tiene 25 puntos, uno más que Puerto Nuevo) y acumula ocho juegos sin triunfos, con seis empates y dos derrotas en esa racha. COMENZÓ LA 26ª. Ayer se puso en marcha una nueva fecha de la Primera D con dos partidos. En el más destacado, Ituzaingó igualó sin goles frente a Victoriano Arenas y de esa manera desperdició la oportunidad de superar al líder Alem, al que había vencido en la jornada anterior. Ahora, el Lechero manda con 55 puntos, mientras que el León suma 54, pero con un partido más. El otro cotejo que se disputó ayer favoreció a Lugano, que venció 1-0 a domicilio a Claypole, que a pesar de estar en zona de clasificación al Reducido, se encuentra muy complicado con los promedios (necesita que Centro Español no sume para evitar la desafiliación). Esta 26ª fecha continuará hoy con los partidos Puerto Nuevo vs Deportivo Paraguayo y Atlas vs Muñiz. En tanto, mañana lunes jugarán: Lamadrid vs Argentino de Rosario y Liniers vs Yupanqui. Finalmente, el martes, se medirán Centro Español vs L.N. Alem y Juventud Unida vs Central Ballester. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 33: En 32 partidos, Puerto Nuevo ganó 13 veces y Deportivo Paraguayo también logró 13 victorias. Empataron en 6 oportunidades. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 15 partidos, Puerto Nuevo ganó 9 (22 goles) y Paraguayo logró 4 victorias (16 goles). Empataron 2 veces COMO LOCAL DEP. PARAGUAYO: en 17 juegos, Paraguayo ganó 9 (29 goles) y Puerto Nuevo 4 (17 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 7 de noviembre de 2016, por la 11ª fecha, empataron 1-1 en cancha de Liniers. Claudio Saieva, de penal, marcó para el elenco "Guaraní", mientras que Franco Coillard anotó el tanto "Portuario". EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: Fue el sábado 28 de marzo de 2015, por la 3ª fecha de la Primera D: PUERTO NUEVO 0 - DEP. PARAGUAYO 2. Goles de Gastón Aranda y Lucas Inguimbert. Arbitraje de Ariel Roldán. LA ULTIMA VICTORIA COMO LOCAL: Data del domingo 7 de octubre de 2012, por la 9ª fecha de la Primera D 2012/13: PUERTO NUEVO 1 - DEP. PARAGUAYO 0. Gol de Nicolás Miranda. APOSTILLAS: Tres partidos sin perder sobre Dep. Paraguayo tiene el equipo campanense, con una victoria y dos empates. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO LOCAL DE 1987. Se produjo el sábado 15 de agosto, por la 15ª fecha de la Primera D 1987/88: PUERTO NUEVO 2 - DEP. PARAGUAYO 1. PUERTO NUEVO (2): Gustavo Cella: Oscar Marcelo Rodríguez, Ramón Rodolfo Andrade, Ramón Félix Antúnez, Florencio Espíndola, Walter Roberto Montani, Hugo Yedro, Julio Viso (Oscar Pablo Montori), Rubén Boumerá, Ernesto Antivero (Rubén Marcelo Stella) y Ricardo Cabrera. DT: Carlos Pérez. DEP. PARAGUAYO (1): García; Yusina, Duré, Ibarra, Ruiz, Salinas Palmas, Manera, Aguirre, Cardozo, Baiz y Rizzone (Gianni). DT: Subcomisión de Fútbol. GOLES: PT 15m Rizzone (DP). ST 25m Montori (PN) y 40m Boumerá (PN). CANCHA: Estadio Municipal. ÁRBITRO: Antonio Fuenterrabía.



Puerto Nuevo recibe hoy a Deportivo Paraguayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: