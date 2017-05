La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/may/2017 Rincón Tuerca









E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La máxima vuelve a la actividad este fin de semana al autódromo de San Luis por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". MOMENTO: Sin duda que no es el mejor momento para el actual campeón Pablo Clerici que en la última carrera de karting volvió a romper los motores que le posibilitaron terminar la competencia y seguir sin sumar puntos como se pretende. CONTENTOS: Así se muestran los dirigentes de la categoría Alma tras poder haber arrancado el campeonato con la Clase Tres lo que hubiera producido de no ocurrir esta posibilidad la Federación le hubiese quitado los derechos sobre la misma. CAFE: Finalmente llegó el café que ambos se debían entre Bernardo y Jorge donde además de hablar de automovilismo también se tocó el tema fútbol donde sirvió para que ambos sigan sumando en un momento complicado por los temas de presupuestos. TURISMO PISTA: La nueva fecha para la categoría que se nutre de un parque interesante de autos está llevando adelante otra competencia este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". IMPULSORA: La señora es la impulsora de que su marido hoy esté corriendo y como tal le marca los pasos a seguir. Ahora ya le hizo saber que a la próxima estará complicado que puedan estar, así que por lo pronto le aconsejó guardar el Fitito en el galpón. DESAFECTADO: Todo venía bien para Mateos Benitez que a pesar de su corta edad se mostró como un piloto interesante desde arriba de un karting pero antes de la última carrera hubo algunas discrepancias entre el equipo y los dirigentes de la categoría Kart Plus y fue desafectado y no podrá seguir corriendo. Que no cunda el pánico! FIAT AMIGOS: La monomarca llega una vez más al autódromo platense para desarrollar otra carrera del presente campeonato. Utilizan el trazado más corto una chicana. TC PISTA: En el autódromo de San Luis la categoría encara otra fecha del calendario este fin de semana donde desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CONFORME: Tras el Gran Premio de La Plata por parte de la categoría Alma Pablo Savastano quedó conforme porque más allá de su ubicación en la final terminó con el auto entero sin ningún golpe y listo para el próximo desafío. INQUIETO: No cabo dudas que en el ámbito deportivo Juan Carlos Suarez es muy inquieto de goleador en el fútbol pasó a piloto de karting donde también ganó y ahora va en búsqueda de volver al fútbol pero desde otro lugar. APARECER: Días atrás apareció en programa de radio anunciando que desea colaborar en un club sin terminar de redondear si como técnico, como consejero, como dirigente, como colaborador. Lo concreto que el pájaro quiera volver a volar y seguir en el mundo del deporte. Perderá el automovilismo un piloto de sus kilates? TC REGIONAL: La categoría encara con sus dos clases otra propuesta por el presente campeonato en el autódromo capitalino en este fin de semana donde desde las 10 de la mañana arrancan con su espectáculo. PAGAR: El viaje a La Plata en auto tuvo un antes y después cuando los ocupantes del mismo al llegar al peaje más caro, saltó Carlitos Dobladez al grito -"este lo pago yo"- y al acercarse a la cabina sacó la S.U.B.E. donde abonó marcando una tendencia inigualable. Lo tenían al flaco en esta? LATENTE: La decisión sigue latente y si bien hubo un ofrecimiento para que vuelva a la Kart Plus ahora continuará en la categoría Pro Kart donde Ignacio Lopez con la motorización propia y el asesoramiento de Martinelli harán el resto del calendario. VICTORIA: La que obtuvo Fernando Rodriguez en su especialidad de la Categoría Kart Plus lo que le permitió sumarse al grupo de ganadores donde el piloto campanense se mostró muy entusiasmado de cara al futuro y con la posibilidad de poder pelear el campeonato. COPA BORA: La monomarca sigue desarrollando su particular campeonato durante este fin de semana en el autódromo de San Luis con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs el programa "Carreras Argentinas" a través de la TV Pública. REDONDEAR: No pueden encontrarle la vuelta al armado del auto en lo que va del año para Guillermo Fernandez que en la Clase TC 1100 de Alma aún no pudo redondear un buen fin de semana a pesar de lo que se viene trabajando en este producto. BUSCAR: Todo depende como vaya dándose los resultados hasta mitad del Campeonato y basado en esto Daniel Del Bianco está dispuesto a buscar el título en las categorías P.A.K.O. y Rotax Bs As. Dicen que el Gringo se tiene mucha fe. PRUEBAS: Tras algunas pruebas realizadas con los cuatriciclos con los nuevos elementos llegado desde la fortaleza de Berta más los aportes de elementos de Debesa ya sus frutos positivos y en el taller de la calle Jacob están muy conformes y contentos con lo hecho hasta ahora. TC 2000: En el autódromo de Concepción del Uruguay la categoría desarrolla este fin de semana otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 de la mañana a través del programa "Carburando". CUPECITAS: Los dirigentes del Zárate Auto Club están trabajando en el armado de la carrera de las Cupecitas del TC. Hay en carpeta tres posibilidades: la primera: es la tradicional del 9 de Julio que une Zárate con Baradero, la segunda: es armada en orden conjunta con Parador famoso por sus medias lunas donde harían Zárate-Chascomús-Zárate entre sábado y domingo. PROPUESTA: En cuanto a la tercera propuesta está vinculada a una categoría que visitaría Zárate para recorrer dicha ciudad con la de Exaltación de la Cruz con un costo económico que deberá asumir el organizador y se sumarían los pilotos de nuestra zona que deseen ser de la partida. ARRANCAR: Damian Toledo pudo arrancar el campeonato en la Copa Master de Alma con la competencia del Gran Premio y allí estuvo haciendo lo suyo hasta que la temperatura del motor se elevó más de lo aconsejable y debió abandonar la cvarrera.Igual "Huesito" sintió la alegría de poder estar en la Alta Competencia. FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo realiza el Gran Premio de Barcelona en este fin de semana. Televisa Fox Sport. PASE: No estamos en condiciones de asegurar que fue el pase del año pero lo concreto es que Pedrito Sanchez de la calle Alberdi se trasladó a la calle Maipú lo que es decir del aceite pasó al templo. Cambia todo cambia! CORRER: El Super TC 2000 viene de correr en Mendoza el pasado fin de semana donde el campanense Matías Milla corrió con el Toyota del equipo oficial donde clasificó décimo cuarto y en la carrera clasificatoria terminó décimo segundo para en la final quedó vigésimo octavo. CARRERON: No hubo mejor manera de volver al Procar 4000 como lo realizó Fabian Novak a la Clase B con la Dodge donde largó desde la última fila en el autódromo capitalino y logró ganar la competencia desarrollando un carrerón con la motorización de Juanjo Tártara, que ahora lo ubicó entre los cinco primeros del campeonato. CAMPEONATO ARGENTINO: En el Kartódromo de Zárate está arrancando este in de semana el Gran Campeonato Argentino de Karting en su primera fecha donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. MOSTRAR: Lucas Dobladez se mostró conforme tras el Gran Premio de Alma en La Plata donde contó con Marcelo Marchesse como piloto invitado donde el pibe sigue sumando experiencia y ya se trabaja de cara a la próxima en tierras entrerrianas. INTENCIÓN: Muchos pensaron que su papá irá como piloto invitado de Lucas Dobladez pero si bien esa era la intención cuando Carlitos fue a desarrollar los trámites quiso abonar los costos que esto demanda no le aceptaron la S.U.B.E. y todo se vino para atrás. La gente es mala y comenta. TRABAJAR: Siguen trabajando en el Formula para la categoría APAP donde Rocío Daventa estará sumándose a la propuesta de esta especialidad con la atención total del auto por parte de Horacio Romay que atienden al mismo en su taller en Campana. La intención es sumarse lo antes posible. FORMULA E: Otro fin de semana donde la categoría desarrolla otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos con el Gran Premio de Mónaco. SUPERAR: Si bien había ganado su carrera en la especialidad que viene corriendo Franco Rodrigues en la categoría Kart Plus, luego no pudo superar la técnica y perdió todo lo realizado durante el fin de semana. FESTEJO: El equipo Minardi de Fórmula Uno festejó sus tantos años en la categoría donde fue invitado Gaston Mazzacane para que recordaran con el auto que corrió donde dio algunas vueltas y lo agasajaron al argentino por su paso en la estructura mencionada. RELACION: No está de la mejor manera la relación entre los dirigentes y los pilotos de una categoría en pleno crecimiento ante algunas actitudes que marcan no tener la relación de otros tiempos entre ambos. Para la próxima carrera habrá una charla entre todos para reparar este triste hecho.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: