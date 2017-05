La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/may/2017 Vamos Campana se presentó en sociedad

El espacio ciudadano conformado por diferentes agrupaciones políticas y vecinos independientes realizó un almuerzo de presentación, donde diferentes oradores marcaron la posición de esta fuerza y los desafíos que se plantean a futuro. El espacio Ciudadano Vamos Campana recibió un importante respaldo que da cuenta del crecimiento del movimiento político, en un acto que hizo las veces de presentación en sociedad, el cual convocó a un gran número de personas. La propuesta nació a principios de 2016, y en poco más de un año se constituyó como fuerza local, con una clara impronta también campanense: "Venimos de diferentes sectores de la política, pero compartimos una misma mirada sobre los problemas de la ciudad especialmente. También hay un fuerte contenido de vecinos que nunca han tenido participación en la política, como es mi caso, y deciden comprometerse con un proyecto que sabemos representará una mejora para los campanenses, pero también pensando en las familias y en las nuevas generaciones", explica Carlos Rodríguez. Ariel Mosqueira, referente del Movimiento Nacional Alfonsinista quien además integra el espacio, resume a Vamos Campana como "la suma de voluntades de un amplio arco político, pero con límites claros". "Cada uno tiene su referencia a nivel provincial o nacional, pero sabe que en Vamos Campana lo dejamos en la puerta, porque es mucho el trabajo que hay que realizar para la Ciudad. Nos preocupa que en la ciudad no se genere empleo, que se presione cada vez más al comercio con impuestos, y que lo que se recauda no se vea reflejado ni en el centro, ni en los barrios. Claro está que las decisiones de Gobierno las toman personas que son de otras ciudades, que quizás ni les importe o no conozcan las necesidades de los vecinos, y por eso pensamos que hay que recuperar la ciudad y poner a vecinos al frente de la misma", agregó. Otra de las oradoras de la jornada fue Carla Navazotti, una joven que además integra la Juventud Peronista Campanense. "Junto a muchos jóvenes nos volcamos a participar de este espacio, porque entendemos representa de gran manera muchos de los valores del peronismo, en cuanto a su solidaridad y compromiso con sectores desprotegidos, o los que menos tienen. Pero es interesante la forma en la que de manera transversal y horizontal se puede trabajar desde lo ideológico, sin que existan personalismos. En Vamos Campana sabemos que las candidaturas son el producto del trabajo diario. Es al revés que la forma tradicional: nosotros nos ponemos a disposición de nuestros vecinos". Entre las caras conocidas en el espacio ciudadano, se vieron al concejal del FpV Osvaldo Fraticelli, y a la Consejera Escolar Rosana Frattini. También asistieron empresarios, comerciantes y vecinos. Para Alejo Sarna, joven dirigente de Nuevo Encuentro. "El peronismo, el radicalismo, el progresismo, y tantas expresiones políticas como también el vecinalismo, confluyen en esta idea. No nos interesan las internas, ni las estructuras tradicionales que desde lo partidario te pueden condicionar. Elegimos dejar de encolumnarnos detrás de una persona, para afianzar un proyecto de ciudad. Y que llegado el momento, ese proyecto sea el que determine cuáles son sus mejores representantes para pelear por los derechos de los campanenses. Y esos derechos son a vivir mejor, a contar con un Municipio donde los vecinos sean una prioridad y se pongan por delante de los acuerdos con funcionarios y empresas foráneas, que no solo nos perjudican económicamente, sino también socialmente". Sarna destacó "la participación de muchos jóvenes. He padecido la pelea en soledad cuando comencé a trabajar en política, y no había muchos pares que lo hicieran. Hoy son cada vez más. Y es un orgullo que los jóvenes nos veamos apuntalados por dirigentes de la talla de Pedro Orquiguil o la propia Stella Maris Giroldi, a quien sentimos muy cercana, nos apoya y aporta desde su experiencia, la cual es fundamental para el trasvasamiento generacional y la renovación dirigencial". Esto también fue puesto en relieve por Pedro Orquiguil, el referente justicialista que se entusiasma con este nuevo proyecto: "Es un gusto acompañar a tantos chicos. Es una generación que pide a gritos su oportunidad para transformar la ciudad en la que viven. Es una mezcla de sensaciones porque este encuentro lo hicimos a un día de cumplirse 22 años del triunfo de Jorge Varela que lo llevara a la Intendencia municipal, y comenzara a transformar los destinos de Campana". En su discurso, pidió "trabajar, acompañar y comprometerse con este sueño. Sin agresiones, porque la gente ya está cansada de las mismas. A la agresión, hay que contestarle con proyectos. En Vamos Campana queremos unir a todos los vecinos en un proyecto de Ciudad. Y la mejor manera de construir políticas, es luchar en contra de la no política que nos quieren imponer…nosotros también fuimos jóvenes, y no teníamos la posibilidad de participar, o teníamos miedo de hacerlo. No cortemos el empuje de estos chicos y no tanto, que buscan lo mejor para su ciudad. Desde todos los espacios de la política, que buscan un destino en común, deben apoyarlos y respaldarlos, porque es muy noble lo que quieren. Y estoy seguro, lo van a conseguir", finalizó. Sobre el cierre, el ex concejal y funcionario municipal también destacó a la ex Intendente Stella Giroldi, quien había sido especialmente invitada al evento pero no pudo asistir. "En lo personal y como peronista que formo parte de este espacio, siento una satisfacción enorme que nos acompañe Stella. Creo que en el momento que sea oportuno, el peronista no va a juzgar a quien quiere participar. Va a juzgar a aquellos que cuando debieron participar, no lo hicieron". De esta manera, desde Vamos Campana dieron un gran paso de cara a lo que viene. Tras conformar la junta promotora, las afiliaciones siguen sumando voluntades de cara a ser una alternativa en las próximas elecciones. Mientras tanto, no hablan de candidaturas, pero sueñan en grande: un frente que contenga a quienes piensan igual, y sobre todo, sientan que pueden dar forma a un proyecto cercano a la gente, y "bien de Campana".

