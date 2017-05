La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/may/2017 Abella adelantó su intención de retomar el diálogo paritario







Lo hizo en el marco del aplacamiento de las medidas de fuerza desplegadas por el Sindicato. El intendente llamó a tener una "charla madura". La suspensión de las medidas de fuerza regulares que los municipales dispusieron la semana pasada ha dejado la puerta entreabierta para una nueva convocatoria a paritarias de parte del Gobierno local. Ayer, durante la recorrida de las obras de asfalto en la calle Dasso, Abella se lo adelantó a la prensa. "Vamos a llamar de vuelta a la mesa paritaria ahora que las medidas no están más", señaló el jefe comunal. En realidad, vencida la retención de tareas de seis horas, el gremio decidió el viernes continuar la protesta bajo la modalidad de acciones directas "sorpresivas", manteniendo además el acampe en la plaza Eduardo Costa y la ocupación del hall del Palacio municipal. No obstante, solo estas dos últimas medidas se han llevado a cabo desde entonces. "Ojalá si cambian la actitud de hacer una medida de fuerza cada día por medio podamos encontrar una salida en poco tiempo", comentó Abella. Exhortó a mantener "una charla madura, en la que si las partes no se ponen de acuerdo en primera instancia, no sea la primera medida hacer un paro". El intendente remarcó que su Gobierno seguirá "buscando las mejores alternativas para los empleados municipales y también cuidando el bolsillo de los contribuyentes que pagan sus tasas". En ese sentido, y a contramano de los líderes sindicales, negó que el Municipio esté intentando poner a la comunidad en contra de los estatales. "Nosotros queremos lo mejor para todos. Para los empleados municipales principalmente que son las personas que todos los días se levantan para mejorar la ciudad; para las sociedades de fomento, que todo el tiempo atienden las necesidades de los vecinos en cada barrio; y para los comercios que pagan sus tasas y que diariamente pelean para que su negocio salga adelante", explicó al ser consultado por las reuniones mantenidas con la CUCEI y entidades fomentistas que giraron alrededor del conflicto municipal. Por otra parte, volvió a criticar lo que consideró la "toma" del Palacio Municipal el pasado jueves durante la concentración que los trabajadores efectuaron con el apoyo de la Fe.Si.Mu.Bo. y gremios de la CGT Regional. Según Abella, se trató de un episodio "excesivo" que "no habla de democracia sino de momentos a los que ningún ciudadano quiere volver". Además, refirió que hubo empleados dentro del edificio que "tuvieron mucho miedo porque no sabían la dimensión de lo que podía llegar a pasar". "Queremos mejorar la oferta permanentemente siempre y cuando no altere los servicios que estamos brindando. Nosotros con las tasas no solamente pagamos los sueldos municipales sino que mantenemos la salud, la seguridad, las acciones de desarrollo humano, un montón de áreas que son primordiales. Tenemos que poner la balanza y tratar de ser lo más equitativo posible para que no se recienta ningún sector", añadió el intendente. En diálogo con LAD, anoche fuentes sindicales indicaron que no se habían producido contactos todavía. "No hay ninguna novedad", afirmaron.

