Los que me conocen saben que me encanta el fútbol. Todavía en San Pablo, antes de radicarme en la Argentina trabajé en la Secretaría Municipal de Deportes en el área de periodismo. Fui de las primeras chicas a mirar los partidos del Pacaembú desde el césped, entrevistar a los jugadores en los vestidores y hacer notas a los que, en muchos casos, recorrerían el mundo con los botines puestos. Nunca me faltaron el respeto. Era un ambiente amigable y apasionante. También me tocaba ir a Interlagos a cubrir la Fórmula Uno, que si bien era mucho más glam, no me gustaba para nada. Pero la mayor parte de mi trabajo consistía en ir a los clubes barriales y a los potreros de los barrios carenciados a alentar a los equipos con una que otra medalla, a llevar pelotas nuevas y a reparar redes. Es en dónde uno ve lo importante que es el deporte en la vida de los chicos. Pueden definir una vocación, sacarlos de la droga, de la tristeza y de la violencia familiar.

El superclásico del domingo Boca x River me hizo reflexionar acerca del negocio espantoso que se ha vuelto el fútbol. Hubiese querido estar allí, en la cancha, pero sabemos a lo que nos exponemos las mujeres cuando tomamos ése tipo de decisiones. Pese a todo, fue un partidazo. Al término del segundo tiempo, una amiga bostera me llamó por teléfono para felicitarme, como si los goles los hubiera hecho yo. Sabe que soy gallinácea a ultranza. Me pareció un gesto hermoso, que debiéramos adoptar, repetir, multiplicar en progresión geométrica para sellar la maldita grieta política que nos divide a los que habitamos éste país. El fútbol tiene el poder de las masas y el de la mafia. Sanarlo es tan importante como luchar contra el narcotráfico o la corrupción. Luchemos por un fútbol mejor.