La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/may/2017 Para los Vecinos:

Por un análisis serio

Por Carlos Cazador







La idea era hacerlo este jueves, pero como van las cosas no creo que se dé. Me refiero al tratamiento de la Rendición de Cuentas 2016, una sesión clave en el año legislativo que hace foco en la evaluación técnica y política de la performance económica del Municipio en el año anterior. Y el que pasó fue un año importante: nada menos que el primero del nuevo Gobierno. El Tribunal de Cuentas exige que la Rendición sea tratada antes del 31 de mayo. Y los tiempos se han acortado. Lamentablemente, debo admitir -tal cual lo vienen señalando algunos otros bloques opositores- que los concejales no tuvimos ni los días ni los recursos necesarios para analizar con profundidad este vital documento. Y eso, a mi entender, complica su debate esta semana. Las deficiencias en el acceso a la información y vueltas que algunos funcionarios han dado para presentarse en las comisiones legislativas no llegaron con esta gestión. Son tan viejas como el Palacio Municipal. Por eso veo con asombró cómo desde algunos sectores se ha criticado con fiereza lo que ellos mismos hacían 5, 10 o 30 años atrás. Primero Campana no crítica por criticar. Llamamos la atención sobre una situación que nos preocupa porque creemos urgente poner en consideración la Rendición de Cuentas 2016 para que todos los vecinos sepan el estado de las arcas municipales, no esperando ningún rédito político a cambio. Hay que tener cuidado con aquellos que hoy difunden material a través de las redes sociales denunciando esto o aquello, y hace apenas 15 meses formaban parte de la lista de candidaturas de la gestión que hoy defenestran. La coherencia, una vez más, aparece como un bastión inexpugnable para algunos, más no para los auténticos vecinalistas. Mientras el voto de la gente nos acompañe, seguiremos luchando por lo que siempre creímos: una ciudad más segura y con oportunidades para todos sus habitantes. También, desde luego, por una administración pública más transparente. Como presidente de la comisión de Presupuesto, intentaré por todos los medios acelerar el debate de la Rendición de Cuentas 2016. Sin embargo, tampoco apresuraré nada. Si no están dadas las condiciones, abogaré por postergar su elevación a recinto. Todos los ediles debemos garantizarle al vecino nuestra capacidad de analizar con seriedad las cuentas municipales. Y para eso necesitamos información, tiempo… y mucho trabajo. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK





