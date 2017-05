La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/may/2017 Bonola: ”Roses se lava las manos olímpicamente”







El Presidente del Bloque de la UV Calixto Dellepiane, Norberto Bonola, se mostró sorprendido por las declaraciones de Roses luego del dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el acceso total que los ediles deben tener al RAFAM. "Son insólitas", aseguró. "En lugar de bancar orgánicamente a la gestión frente a este pronunciamiento del Tribunal de Cuentas se sale defender a sí mismo y manda al frente al Intendente. La verdad es que con estos amigos, Abella no necesita enemigos", agregó. "Roses se lavó las manos olímpicamente, perece Poncio Pilatos. Este señor no tiene ni dos gramos de capacidad política, le tiró el fardo al Intendente y lo dejó expuesto. La realidad es que existen dos resoluciones del Tribunal de Cuentas, la 449/11 y la 15/16, y una consulta realizada al mismo organismo en expediente 5300-220-2017-0-1, que ratifican lo que nuestro bloque sostuvo desde el principio, la Municipalidad debe otorgar el acceso a todos los datos contenidos en todos los módulos del sistema", explicó Bonola. "La verdad es realmente llamativo que Roses hable de ´mutaciones´ de los grupos políticos, porque en materia de acceso a la información los que más mutaron fueron ellos. El 30 de octubre de 2014 el señor Abella firmó junto con nosotros una nota donde pide el acceso a todos los módulos del RAFAM, y se cansaron de pregonar en el HCD sobre la transparencia y la calidad institucional. Parece que se olvidaron de todo", comentó el titular del bloque "dellepianista". "Con el trabajo de muchos años habíamos logrado en el año 2015 tener acceso a cinco módulos del sistema, pero esta nueva gestión a la que pertenece Roses ya desde el año pasado echó por tierra todos esos logros, reduciendo el acceso a uno o dos módulos solamente", remarcó Bonola. "Creo que el señor Roses está mal asesorado, porque habla de apelaciones y cosas que no existen. Hoy (por el lunes) con el Concejal Carlos Gómez quisimos tener una reunión con él para mostrarle el expediente y la Respuesta del Tribunal de Cuentas para que la vea por si mismo, pero lamentablemente no nos atendió y se fue. Se ve que tenía cosas más importantes que hacer", lamentó. "Parece que el único rol que cumple Roses es sacarse fotos con el Intendente y nada más, porque cuando se trata de trata de garantizar un derecho para sus colegas, no puede realizar ninguna gestión y se limita a ser un pasamanos de papeles con el Ejecutivo", concluyó Bonola.



