El concejal Ariel Herling del PRO fue el autor de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz que buscaba la instalación en distintos puntos del distrito de buzones destinados a que los vecinos depositaran de forma anónima denuncias sobre la venta de drogas. El proyecto también estipulaba que luego de recogidas esas denuncias, el ejecutivo municipal sería el encargado de presentar las denuncias ante la justicia para su tratamiento. Pero, hasta ahora, el proyecto tuvo un breve recorrido. Según señaló el propio Herling, el proyecto no contó con el apoyo del bloque mayoritario, que responde al oficialismo comunal, por lo cual entró en un callejón sin salida y no se vislumbra una salida favorable. Al respecto, tanto Herling como Raúl Sancho, máximo referente del PRO en Exaltación de la Cruz, adjudicaron al oficialismo una actitud negacionista sobre la problemática de las drogas en el distrito, y lo acusaron de no tomar una actitud activa en la lucha contra este flagelo que crece en todas las localidades. Este proyecto, subrayan desde el PRO, interpreta el reclamo de la comunidad y de los vecinos que están cansados de ver como los vendedores de droga y pequeños narcotraficantes trabajan a la luz del día con total impunidad. También recordaron que una idea similar implementada en Campana con el voto del Concejo Deliberante está dando muy buenos resultados, y la justicia está encaminada a resolver varios problemas de tráfico de drogas gracias a la información aportada por los vecinos en forma anónima a través de los buzones antidrogas. La misma idea está implementada en otras ciudades de todo el país. Debido a la actual conformación del Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz ningún proyecto puede ser aprobado sin contar con el apoyo del bloque oficialista.



Regionales:

El oficialismo frenó los Buzones Antidrogas

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

