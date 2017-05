La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/may/2017 Villa Dálmine: Otra vez la misma pesadilla









GRAN TRIUNFO DE GUILLERMO BROWN En la pelea por la segunda posición, Guillermo Brown de Puerto Madryn logró un gran triunfo al vencer 3-0 como local a Chacarita. De esa manera, aprovechando también la derrota de Nueva Chicago (1-0 ante Almagro) y el empate de Ferro Carril Oeste ante Argentinos Juniors, el elenco patagónico quedó como único escolta del "Bicho", a pesar de ya haber quedado libre (Chicago y Ferro todavía no lo hicieron). En cuanto a la pelea por la permanencia, el más beneficiado resultó ser Estudiantes de San Luis con su triunfo en Campana, dado que además del Violeta tampoco pudieron ganar Juventud Unida, Central Córdoba y Atlético Paraná, todos equipos que dividen por la misma cantidad de partidos. Es que esta 33ª fecha también arrojó los siguientes resultados: Santamarina 0 - Flandria 0; Independiente Rivadavia 1 - Juventud Unida (G) 1; Atlético Paraná 0 - Crucero del Norte 0; Boca Unidos 1 - Los Andes 0; Central Córdoba (SdE) 2 - Gimnasia (Jujuy) 2. La jornada se cerrará hoy con los partidos Brown (A) vs San Martín (T) y All Boys vs Instituto. NOTICIAS RELACIONADAS: DT de Villa Dálmine:

De la Riva; "Somos un equipo muy endeble" Villa Dálmine: Siguen las lesiones y las suspensiones Cuando parecía que Villa Dálmine había logrado despertar en Misiones, ayer volvió a hundirse en su complicado presente: en un pobre partido cayó 1-0 ante Estudiantes de San Luis, que lo golpeó en una pelota parada aislada. Fue la cuarta derrota consecutiva que el Violeta sufre como local. Su próximo compromiso será el sábado en Pergamino frente a Douglas Haig. Si parecía que Villa Dálmine había logrado despertar en Misiones el pasado miércoles, ayer se volvió a encontrar con esa pesadilla en la que está hundido en este tramo del campeonato del Nacional B. Un pobre rendimiento colectivo y un gol en el arco propio en el único remate de la visita (tras una pelota parada mal ejecutada) son el resumen de la cuarta derrota consecutiva que sufre el Violeta en Campana. Y ésta duele más porque fue ante un rival directo en los promedios, esa tabla que nadie quiere mirar, pero que ya se ha transformado en una parada obligatoria para este equipo. Cuesta agregarle más palabras a un encuentro muy deslucido, entre dos equipos limitados por lo futbolístico y por presentes complicados que se mostraron conformes con la posibilidad de dividir puntos. Pero lo dicho: Estudiantes de San Luis acertó su chance y se quedó con todo. Y le agregó todavía más dudas al momento del equipo de De la Riva. Ahora, Villa Dálmine deberá tratar de recuperarse rápido de este golpe porque el sábado visitará a Douglas Haig en su último partido antes de quedar libre. Y que necesita sumar ya es más que una obviedad: es una urgencia ineludible si no quiere caer en la zona roja y tirar por la borda todo lo que había logrado construir en los últimos años. EL PARTIDO Con Cisnero cumpliendo el rol de Falcón (suspendido por llegar a las 15 amarillas) y el paraguayo Alonso en lugar de Coronel (contractura), De la Riva mantuvo el esquema presentado frente a Crucero del Norte (4-5-1), con tres volantes interiores (Recalde-Cisnero-Figueira); más Ruiz y Mazzocchi haciendo las bandas y Cérica como centroatacante. Pero a diferencia de lo ocurrido en Misiones, al Violeta le costó pisar fuerte en el arranque, porque no pudo encontrar las marcas para presionar en campo rival. Por eso, en las primeras acciones, Estudiantes logró manejar el balón con cierta comodidad, jugar en campo ajeno y aproximarse al arco defendido por Sebastián Blázquez. Aunque no más que eso: sólo tibias aproximaciones. Por el lado de Villa Dálmine, apenas dos bochazos que pudo bajar Cérica en las inmediaciones del área para después girar y rematar. El primer disparo, a los 24, fue cruzado y salió ancho. En el segundo, a los 38, probó de zurda y obligó a Lupardo a dar un rebote largo. Fueron acciones aisladas en el trámite descrito, con el equipo de nuestra ciudad mostrando muchas dificultades para hilvanar pases en terreno ajeno. Por eso, la primera parte se fue entre imprecisiones y el aburrimiento propio de un partido de esas características. Nada cambió en el segundo tiempo: Villa Dálmine siguió siendo un compendio de imprecisiones y dificultades, mientras Estudiantes parecía sentirse más cómodo en el terreno, pero tampoco mostraba intenciones suficientes como para aspirar a más que el empate. Sin embargo, el partido iba a quebrarse a los 19 minutos del complemento, cuando Cisnero fue con vehemencia a disputar el balón y le sancionaron un foul que no fue y que De la Riva protestó hasta ganarse la expulsión. Y mientras Felipe se iba del terreno, Curima ejecutó un tiro libre muy bombeado y pasado, más allá del segundo palo, donde casi sobre la línea final apareció Nicolás Olivera para definir ante la pasividad de la defensa y de Blázquez, quienes sufrieron una definición que parecía imposible por el ángulo de la jugada. De allí en adelante, Villa Dálmine fue puro ímpetu y empuje antes un Estudiantes que se refugió en su campo. Por eso, con sus limitaciones, logró presionar contra el arco de Lupardo, pero fue incapaz de generar situaciones claras de peligro. Sólo centros que no tuvieron el destino esperado y apenas si generaron tumultos dentro del área. Así, la más clara que tuvo el equipo de nuestra ciudad llegó en tiempo de descuento, luego que un defensor visitante se barriera en extremo para tapar la definición de Favalli, quien había quedado de frente al arco tras un remate de Ruiz en el que Lupardo dio rebote. Entonces, cuando Álvarez marcó el final, Estudiantes festejó tres puntos que se llevó por haber acertado la única chance de riesgo que tuvo en todo el encuentro. Una situación que describe el partido, pero también el presente de este "endeble" Villa Dálmine que no logra despertar de la pesadilla en la que está sumido. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Sebastián Blázquez; Juan Alsina, Ángel Alonso, Rubén Zamponi, Lautaro Fórmica; Federico Recalde, Leonardo Cisnero, Jonathan Figueira; Juan Manuel Mazzocchi, Ezequiel Cérica y Pablo Ruiz. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Fernando Otarola, Pablo Burzio, Luciano Recalde, Claudio López, Lucas Favalli, Alex Stábile y Leonardo Carboni. ESTUDIANTES (1): Facundo Lupardo; Matías Acuña, Leandro Corulo, Brian Sosa, Juan Marital; Jonathan Mazzola, Maximiliano Bustos, Daniel Quiroga, Agustín Curima; Leonel Felice y Roberto Moreira Aldana. DT: Omar Asad. SUPLENTES: Pablo Adasme, Nicolás Olivera, Miguel Monay, Gabriel Chironi, Alfredo Roldán, Alejo Distaulo y Facundo Ponzio. GOL: ST 19m Nicolás Olivera (E). CAMBIOS: PT 17m Olivera x Marital (E). ST 15m Chironi x Quiroga (E); 24m Stábile x Cisnero (VD); 36m Carboni x Alonso (VD); 40m Monay x Curima (E); 41m Favalli x Figueira (VD). AMONESTADOS: Alsina y Cisnero (VD); Moreira Aldana (E). EXPULSADO: ST 39m Nicolás Olivera (E). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Luis Álvarez.

EN UN POBRE PARTIDO, EL VIOLETA SUFRIÓ SU CUARTA DERROTA CONSECUTIVA COMO LOCAL.

CARBONI LLEGA MUY ENSIMISMADO CON EL ARQUERO Y NO PUEDE DEFINIR ANTE EL ACHIQUE.





ANTE LA AUSENCIA DE FALCÓN, EL CAPITÁN FUE CÉRICA. POCO PUDO HACER "PASTEL" EN ATAQUE. APENAS DOS REMATES DE MEDIA DISTANCIA EN EL PT.

Villa Dálmine: Otra vez la misma pesadilla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: