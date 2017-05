La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/may/2017 DT de Villa Dálmine:

NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine: Otra vez la misma pesadilla "Nos ganaron sin patear al arco", se lamentó el DT Violeta. Además, señaló que los jugadores llegaron muy cansados y también marcó "errores de base que hoy no tienen solución". Luego de la derrota ante Estudiantes, el entreador Felipe De la Riva dialogó con la prensa y se refirió a varios temas, aunque siempre en torno a una misma situación: el complicado presente que atraviesa Villa Dálmine. Y lo hizo con la crudeza que suele caracterizar sus declaraciones. El resumen de los diferentes puntos planteados por el DT uruguayo tras el cotejo fue el siguiente: EL PARTIDO: "El equipo estaba bastante cansado, pero en el partido no pasaba nada. Villa Dálmine, desde que lo empecé a mirar como DT, el principal problema que tiene es que se hace daño solo. Hoy nos ganaron sin patear al arco. Nos hicieron el gol en un tiro libre muy lejano y fácil de resolver, porque fue mal pateado y era muy alto. Era un partido para 0-0, por eso es una pena. Era importante sumar para que los chicos agarren más confianza". HORRORES DEFENSIVOS: "No sabemos resolver un tiro libre. No puede ser. El equipo tiene muchos goles en contra de pelota parada y es un tema de atención. El jugador de ellos la fue a buscar hasta último momento, nunca pensó que la pelota se iba y los nuestros se pararon. Y eso es grave: perder un partido tan parejo, en el que no pasaba nada, por un tiro libre mal pateado nos duele". EL CANSANCIO DEL PLANTEL: "Éste es un tema que me preocupa, porque el sábado tenemos que volver a jugar y nos va a pasar de vuelta lo mismo, ante un equipo que hoy quedó libre. Nosotros jugamos tres partidos en una semana y Estudiantes no, porque también quedó libre. Ese aspecto me preocupa, porque a los chicos les cuesta recuperarse. El equipo está ordenando en líneas generales, pero hoy se lo vio muy cansado y no pudimos presionar como presionamos en Misiones". FALLOS ARBITRALES: "En el primer tiempo, Cérica se fue sólo frente al arquero con Mazzocchi y le marcaron un offside que no era. Ya vi la jugada en el video que grabamos y estaba habilitado por medio metro. Fue la jugada más clara del partido, porque eran dos delanteros contra el arquero. Y me duele también que el tiro libre del gol no fue falta". ¿UN PLANTEL LIMITADO?: "Me preocupa mucho el cúmulo de lesiones y suspensiones. Me parece que se cometieron errores de base muy grandes que los va a pagar el club hasta junio. Hay cosas que no tienen solución. Lamentablemente ahora estamos navegando en el medio del mar y tenemos que llegar a la costa lo mejor posible. Pero tengo que ser sincero: hay errores de base que ahora son un problema del que no te podés lamentar, porque hay que ponerle el pecho y tratar de conseguir resultados. Hay limitaciones del plantel que no pueden suceder, que ahora están a la vista y que hubo tiempo para corregirlas. Porque en julio pasado (NdR: entre el Torneo de Transición y el actual campeonato) se pudo haber corregido y también algo en diciembre". LA TABLA DE PROMEDIOS: "Es la única tabla que miro. En un torneo con dos ascensos directos y sin reducido no hay otra cosa para mirar. Tenemos que empezar a sumar. Por eso era importante no perder hoy para sostener la ventaja. Tenemos un equipo al que cualquier cosa le hace daño. Hoy nos lastimaron con un tiro libre en tres cuartos de cancha. Por eso tenemos que seguir trabajando, achicar el margen de error y tratar de sumar en todos los partidos. Pero lo tenemos que entender todos, porque si no, nos vamos a volver locos. Hoy es difícil salir a ganar con Villa Dálmine. No está fácil, somos un equipo muy endeble. Villa Dálmine no mantiene el cero desde el partido con Los Andes".

EL ENTRENADOR SE FUE EXPULSADO TRAS PROTESTAR LA FALTA QUE DERIVÓ EN EL GOL DE ESTUDIANTES.



