La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/may/2017 Primera D:

Puerto Nuevo tuvo su chance de gritar victoria, pero falló desde los 12 pasos y sigue sin ganar









LA FECHA SE CIERRA HOY Este martes, con dos partidos, estará culminando la 26ª fecha de la Primera D: jugarán Centro Español contra el líder Leandro N. Alem y también, Juventud Unida vs Central Ballester. Hasta el momento, esta jornada dejó los siguientes resultados: Ituzaingó 0-0 Victoriano Arenas; Claypole 0-1 Lugano; Puerto Nuevo 0-0 Deportivo Paraguayo; Atlas 3-1 Muñiz; Lamadrid 0-1 Argentino (R); Liniers 2-0 Yupanqui. Carlos Perrona no pudo aprovechar un penal a favor a los 37 del ST y el Auriazul igualó sin goles como local ante Deportivo Paraguayo. En el "domingo de los clásicos", en el estadio Carlos Vallejos de nuestra ciudad iban 37 minutos del segundo tiempo cuando por fin parecieron alinearse los planetas para Puerto Nuevo. Ya jugaba con un hombre más cuando el árbitro Juan Pafundi señaló el punto penal luego de un centro de Ubiría que dio en la mano de un defensor visitante. Sí: el Auriazul tenía así una chance inmejorable para conseguir su primera victoria de este 2017. Pero no. Nada le sale bien al "Portuario" este año. Entonces, la ejecución de Perrona fue desviada por el arquero Bruno Iuspa, quien se arrojó sobre su izquierda y adivinó la intención del delantero. Esa acción fue lo más importante de un partido en el que Puerto Nuevo volvió a mostrar limitaciones para ir a buscar la victoria, sobre todo en el primer tiempo. Luego, en el segundo, mejoró, presionó más y merodeó el arco visitante, aunque sin éxito por la falta de claridad ante un rival que se conformó con la igualdad, especialmente después de quedar con un hombre menos por la expulsión de Juan Larroude a los 12 del complemento. De esta manera, el Auriazul llevó a once encuentros su racha sin victorias en lo que va de este 2017, con apenas tres empates y ocho derrotas en esta seguidilla. Esta vez, el empate tuvo al menos dos connotaciones positivas: cortó una racha de tres caídas consecutivas y se aseguró la permanencia en la Primera D, dado que Claypole ya no podrá alcanzarlo en la tabla de los Promedios. En la próxima fecha, visitará a Yupanqui, mientras espera la resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respecto a la protesta que hizo del partido frente a Muñiz por la mala inclusión del jugador Mathias Bellini. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Luciano Berro; Tadeo Mac Intyre, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Luis Ibarra; Gustavo Roldán, Maximiliano Díaz, Kevin Redondo, Juan Peloso; Michel Bustamante y Carlos Perrona. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Tomás Mulready, Cristian Rodríguez, Pablo Sosa, Franco Colliard, Jorge Ubiría, Gastón Noir y Federico Godoy. DEPORTIVO PARAGUAYO (0): Bruno Iuspa; Brian Pesaresi, Juan Larroude, Luca Montiel, Miguel Orqueola; Claudio Saieva, Rodrigo Crupi, Marcos Robles, Julio Peralta; Víctor López y Gerardo León. DT: Ramiro Míguez. SUPLENTES: Nicolás Quaranta, Brian Contreras, Osmar Martínez, Germán González, Gonzalo Molina, Jefferson Contreras y Yonatan Abregú GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST Colliard x Peloso (PN); 14m Martínez x Robles (DP), 22m Sosa x Ibarra (PN), 30m González x López (DP), 35m Ubiría x Roldán (PN) y Contreras x León (DP). AMONESTADOS: Colombo, Sosa y Díaz (PN); Montiel, Martínez, Peralta y León (DP). EXPULSADO: ST 12m Juan Larroude (DP). INCIDENCIA: ST 37m Iuspa (DP) le desvío un penal a Perrona (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Juan Pafundi.

JUAN PELOSO FUE TITULAR, PERO EN EL ST FUE REEMPLAZADO POR FRANCO COLLIARD.

Primera D:

Puerto Nuevo tuvo su chance de gritar victoria, pero falló desde los 12 pasos y sigue sin ganar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: