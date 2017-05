La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/may/2017 ¿Entra en default el Sindicato Muncipal?







Más de 180 comercios podrían no cobrar las deudas asumidas por el gremio, ya que el Municipio no haría las veces de agente de retención automática a los trabajadores. Además, se corta la cadena de créditos sin interés que utilizaban los afiliados. Sólo en este mes hay $600 mil sin acreditar y para el mes que viene la cifra crecería a $1,7 millones. Fuentes confiables aseguraron a La Auténtica Defensa que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana no podría cumplir con los compromisos asumidos con los comerciantes locales, ya que no contaría con el dinero que el Municipio les retiene automáticamente todos los meses a los trabajadores y gira a la cuenta del STMC. Este convenio entre el municipio y el sindicato es de larga data, como parte de los beneficios a los que acceden los agremiados. Si bien la justificación técnica no estaría del todo clara, no se tiene memoria de que alguna vez se haya interrumpido. Extraoficialmente, desde el municipio aducen que "se esperó un año a que el sindicato modificara este método, pero no lo hicieron". El hecho que el descuento de las órdenes de compra sea de forma automática sobre el recibo de sueldo, hace que la morosidad de los afiliados hacia el Sindicato sea prácticamente "cero". Esta garantía se traduce en la posibilidad con la que cuentan los trabajadores de comprar artículos (electrodomésticos, indumentaria, repuestos de motocicletas, etc) hasta en 12 cuotas sin interés. Por su parte, los comerciantes recibían hasta el mes pasado el pago con cheques del Sindicato; y dependiendo de la cantidad de cuotas, hasta en 8 cheques de pago diferido mes a mes. Al interrumpirse el flujo de dinero hacia las cuentas del Sindicato, más de 600 mil pesos de este mes y más de 1,7 millones de pesos a futuro estarían en riesgo de no ser pagados en tiempo y forma. Consultados algunos negocios locales que tienen relación comercial con el Sindicato Municipal, mostraron profunda preocupación ya que muchos de esos cheques ya han sido utilizados para realizar pagos y esperan ansiosos la liquidación de mayo, dado que también los tendrían comprometidos.

Además, se cortaría la cadena de créditos sin interés que utilizaban los afiliados.

