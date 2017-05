La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/may/2017 Automovilismo:

En el Kartódromo Internacional de Zárate, el piloto campanense venció en la primera final y fue 14º en la segunda. El campanense Matías Milla nunca ocultó su amor por el karting. Por el contrario, cada vez que puede manifiesta su pasión por la disciplina. Y es considerado uno de los mejores kartistas de la historia de nuestro país. Por eso, a sus 32 años y a pesar del trabajo que le demanda ser parte del Toyota Gazoo Racing en el Súper TC2000, no sorprendió verlo en la primera fecha del Campeonato Argentino de Karting que se disputó en el Kartódromo Internacional de Zárate. Y tampoco sorprendió que se quedase con el triunfo en la primera de las dos carreras de la categoría Sudam Senior disputadas el último fin de semana. "Contento, porque volví al equipo que me vio salir campeón (Exprit Racing Kart) y porque volví a ganar con (Fabián) Martinelli como preparador, así que muy agradecido a ellos. Uno va creciendo, bajaron ocho kilos la Sudam Senior y yo ya tengo 32 años y no me resulta nada fácil correr contra estos chicos y, sobre todo, estar en forma. Pero me siento en un gran momento físico y creo que ésa es la gran diferencia en el rendimiento personal", señaló Milla en diálogo con E-Kart. "Siempre es muy lindo ganar y más cuando uno está acostumbrado a que le vaya bien. Yo estoy corriendo también en el Súper TC 2000 y es muy difícil todo. Mucha gente habla sin saber lo difícil que es estar en un nivel alto. Hay mucha gente que creo que no entiende el nivel que debe tener un deportista y que cuesta muchísimo en ese top", agregó el piloto de nuestra ciudad. En la primera final de esta primera fecha, Milla superó a Matías Fernández y Lautaro Piñeiro, quienes lo exigieron durante la prueba y completaron el podio. "Fue un carrerón, fue una carrera muy pareja en la que hubo que tomar decisiones inmediatas. Por suerte siempre pude ir adelante", comentó el campanense. Luego, en la segunda final de la categoría Sudam Senior, Milla quedó 14º y el ganador fue Lautaro Piñeiro, escoltado por Jeremías Olmedo y Santiago Chiarello. De esta manera, tras esta primera fecha, el Campeonato Argentino de la categoría Sudam Senior quedó de la siguiente manera: 1) Lautaro Piñeiro, 73 puntos; 2) Matías Fernández, 54 puntos; 3) Samuel Romano, 44 puntos; 4) Matías Milla, 40 puntos; 5) Esteban Fernández, 40 puntos.

"SIEMPRE ES MUY LINDO GANAR Y MÁS CUANDO UNO ESTÁ ACOSTUMBRADO A QUE LE VAYA BIEN", SEÑALÓ EL CAMPANENSE, QUIEN RECONOCIÓ QUE A SUS 32 AÑOS NO LE "RESULTA FÁCIL CORRER CONTRA ESTOS CHICOS".





MATÍAS FERNÁNDEZ Y LAUTARO PIÑEIRO ESCOLTARON A MILLA EN LA PRIMERA CARRERA.



