Alejandra Dip





El Mago es el tercer ojo que nos conecta con las visiones internas más profundas de cada ser. Es el auto conocimiento y la percepción. Es la integración del consciente y el inconsciente. Magia y encantamiento. Viene a limar asperezas. Aprender a dar y a pedir. El Mago 7. El tono 7 de resonancia, el tono de la pareja, el equilibrio, el reflejo de uno mismo en un par. Número de conexión con el OTRO. Es el que todo refleja, es saber cómo nos encontramos parados para relacionarnos con los demás, si nos abrimos o nos cerramos a las posibilidades que se nos presentan. Rige la cabeza y los sentidos, si hay mucho dolor de cabeza o cervicales, o algún sentido no está funcionando en forma regular, hay que ver que está pasando con la pareja o el modo que resonamos con nuestro par. Hoy podemos reconocer nuestra energía, como vibramos y el alcance que tiene. El Mago viene hoy a limar asperezas en las parejas, Vamos a estar carismáticos, atractivos, seductores, provocadores y con el don del encantamiento. Si nos proponemos algo, hoy nos puede salir muy bien porque esta energía nos predispone a estar espejándonos con el otro desde la responsabilidad, desde el compromiso. Lo que puede pasar ,es que nos cueste enterarnos cuál es el problema del otro o dejar saber cuál es el nuestro, energía con alta reserva hermetismo, discreción. En sombras podemos estar con la autoestima baja, y no creernos merecedores de una buena pareja o que no somos capaces de conseguirla o en el otro extremo sentirnos superados y estar más allá de todo y de todos. No te aísles en tus problemas, no te encierres, da señales, atende el teléfono, si te llaman, deja de sentirte culpable de todo, y canalizá esta energía de magia, de clarividencia, y potencia con todo tu visión interna. Valorate y saca el conejo de la galera, que hoy la magia está en vos. ¡Buen Miércoles mágico para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Mago 7 - Energía de Miércoles 17/5/2017 - Trecena de la Estrella

Por Alejandra Dip

