La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/may/2017 La concejal Noemí Pérez cruzó fuerte a Bonola







"Representan una política carancho que no privilegia a los vecinos", aseguró respecto "a los concejales del bloque de Cantlon". Luego que se conocieran declaraciones de integrantes del bloque UV Dellepiane, en respuesta a lo señalado por el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, sobre una medida solicitada al Tribunal de Cuentas por integrantes de esa agrupación, la concejal Noemí Pérez (Cambiemos) resaltó que los dichos de Bonola, no sorprenden, porque "él y su bloque representan un tipo de política carancho que no privilegia a los vecinos". "Los concejales, que solo son una expresión de la frustración de su jefe político, dejan al descubierto en cada sesión que votan todo con el Frente para la Victoria y que buscan frenar los proyectos importantes para la ciudad, privilegiando sus deseos políticos", aseguró la concejal de Cambiemos. "Ese bloque viene votando en contra las Rendiciones de Cuenta desde hace varios años, pero es muy probable que ahora intenten no dar quórum, marcando esta diferencia de postura que hoy demuestran. Se olvidan que fueron en la lista de Cambiemos y hoy uno de ellos es concejal gracias a eso, son representantes de la borocotización de la política local", resaltó Pérez.

LA EDIL DE CAMBIEMOS SE INVOLUCRÓ EN LA POLÉMICO POR EL ACCESO AL RAFAM.



