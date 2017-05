La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/may/2017 Villa Dálmine: árbitro y cambio de horario







Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Pablo Echavarría es el árbitro designado para dirigir a Villa Dálmine el sábado en Pergamino frente a Douglas Haig. A su vez, también comunicó que el partido, que estaba programado para las 13.30 horas, se adelantó para las 13.05 dado que será uno de los encuentros televisados de la jornada 34 del Nacional B. NACIONAL B - FECHA 34 SÁBADO - 13.05 horas: Douglas Haig vs Villa Dálmine / (TV) / Pablo Echavarría - 15.05 horas: Nueva Chicago vs Central Córdoba (TV) / Luis Álvarez - 17.05 horas: Chacarita vs All Boys (TV) / Pablo Dóvalo - 20.05 horas: San Martín (T) vs G. Brown (PM) / (TV) / Mariano González DOMINGO - 11.00 horas: Los Andes vs Indep. Rivadavia / Juan Pablo Pompei - 15.30 horas: Juv. Unida (G) vs Santamarina / Gerardo Méndez Cedro - 16.00 horas: Crucero del Norte vs Brown (A) / Ariel Suárez - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Boca Unidos / Bruno Bocca - 17.00 horas: Instituto vs Ferro Carril Oeste / Alejandro Castro - 17.00 horas: Estudiantes (SL) vs Atlético Paraná / Ramiro López LUNES - 20.05 horas: Argentinos vs Almagro / (TV) / Diego Ceballos

Foto: Twitter @VilladalmineOK



