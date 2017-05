La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/may/2017 Elecciones en SUTEBA: Lía Fernández, nueva Secretaria General en Campana







La lista Celeste-Violeta retuvo la conducción del gremio, en unas elecciones que se desarrollaron sin opción opositora a nivel local. Por su parte, en nuestra ciudad, Roberto Baradel se llevó un contundente respaldo, al igual que en Provincia. Lía Fernández será la nueva secretaria general de SUTEBA Campana, luego de que las elecciones desarrolladas en el día de ayer determinaran la continuidad de la lista Celeste-Violeta al no haberse presentado ninguna opositora. La mayor expectativa entonces pasaba por el resultado que obtendría el actual jefe del gremio a nivel provincial, Roberto Baradel, números que llegaron cerca de las 19 horas y confirmaron un triunfo contundente del sindicalista en las mesas de votación campanenses, obteniendo casi el 70% de los sufragios. "Ha sido una jornada muy democrática, de mucha alegría y nervios, porque si bien a nivel local no teníamos lista opositora, sabíamos que teníamos que contribuir a que la lista Celeste-Violeta siguiera conduciendo el SUTEBA", señaló una emocionada Fernández en diálogo con la prensa. Y confirmaba con los datos de Campana y otras seccionales que a esa hora ya habían cerrado el recuento que "la conducción Celeste se asegura toda la provincia con el compañero Baradel a la cabeza". La secretaria general electa consideró que la campaña electoral se desarrolló en un clima hostil hacia Baradel, cuyo triunfo se antepuso a "todos los anuncios de los medios hegemónicos, el Gobierno y la lista opositora", siendo "reconocido nuevamente como un gremialista honesto, con coherencia y que defiende los derechos de los compañeros". "Estamos en medio de un conflicto muy importante a nivel nacional y provincial no resuelto y este alargue del tema salarial no ha sido en vano, sino que jugaban con destruir nuestra organización, la más grande del país", añadió en referencia a la disputa paritaria docente que tiene a Baradel y al SUTEBA como grandes protagonistas. En tanto, la actual líder de SUTEBA Campana, Sonia Rafael, pasará a ser la secretaría de Salud del gremio. "Formamos un equipo y vamos a seguir peleando por la escuela pública, por los chicos y por nuestros derechos", prometió Fernández, flamante titular de SUTEBA Campana.

EL FESTEJO DE LAS INTEGRANTES DE LA LISTA CELESTE-VIOLETA EN LA SEDE LOCAL DE SUTEBA. Baradel recibió un apoyo contundente El actual titular de SUTEBA se impuso con comodidad a la candidata Romina del Plá. El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, retuvo por otros cuatro años la conducción al ganar por un 73 por ciento frente al 24 por ciento de la Multicolor. "Vamos a continuar con la lucha para conseguir la aplicación de una paritaria nacional para los docentes; una la ley de financiamiento educativo y el aumento del presupuesto para la escuela pública. Seguiremos con la defensa del salario de los trabajadores de la educación", señaló Baradel en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede del sindicato. El secretario general del Suteba proclamó así su triunfo en las elecciones realizadas en el gremio de los docentes bonaerenses, donde se impuso a la candidata de la lista Multicolor, Romina del Plá. En toda la provincia de Buenos Aires sufragó alrededor del 50 por ciento del padrón, es decir, casi 50.000 trabajadores nucleados y afiliados en la organización sindical educativa más numerosa del país. Solo en 29 seccionales provinciales se presentó la corriente Multicolor, en tanto la de Baradel lo hizo en más de 130 filiales. Las elecciones determinaron una nueva conducción en el SUTEBA que, desde ahora, compartirá Baradel con la matancera María Laura Torre.

