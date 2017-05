La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/may/2017 ”Ese convenio está vencido desde hace más de un año”, aseguró Abella







El Intendente se refirió a la decisión del Municipio de no seguir siendo agente de retención del Sindicato en cuanto a los créditos locales. Desde el gremio salieron a pedir el respaldo de los comerciantes de la ciudad. En el diálogo con la prensa, en el marco de la reinauguracion de las instalaciones de la Dirección General de Tránsito y Transporte, el intendente Abella se refirió a la situación adelantada ayer por La Auténtica Defensa respecto a la decisión del Municipio de no seguir siendo agente de retención para con el Sindicato de Trabajadores Municipales respecto a los créditos locales: "Ese convenio está vencido desde hace más de un año", afirmó el jefe comunal. "De no mediar el descuento automático, el sindicato dependería de la buena voluntad de los trabajadores de realizar los pagos directamente en la sede del Sindicato, en tiempo y en forma, para hacer frente a los compromisos asumidos con los comercios locales", explicó respecto a la situación que se generaría. "Ellos (por el STMC) debían haberse sentado a realizar un nuevo convenio o ir retrotrayendo la cantidad de créditos, ya que (el sistema) estaba pendiente de un hilo", agregó Abella sobre la decisión tomada por el Municipio que podría generar que el sindicato entre en default al no poder afrontar los pagos comprometidos con los comerciantes de nuestra ciudad. "Un convenio que está caído, el Municipio no puede seguir pagándolo, porque entra en infracción", remarcó e inmediatamente manifestó: "Tendríamos que dialogar si se puede recuperar o no (el convenio). Nosotros tenemos la mejor voluntad", expresó, dejando abierta la posibilidad de que "la sangre no llegue al río", como dice el refrán. "Mientras tanto, el Sindicato dependerá exclusivamente de la confianza en sus afiliados", cerró Abella.

ABELLA SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN DURANTE LA REINAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. "¿Acaso el gremio duda que sus afiliados van a pagar?", se preguntó Negrette El Secretario de Legal y Técnica del Municipio ratificó que el dinero de los créditos será depositado a los trabajadores. El Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Campana, Abel Sanchez Negrette, aseguró que el gremio "como es habitual en cada tema culpa al municipio de algo que no es así". "La realidad es que a fin de mes los trabajadores van a tener depositado en sus cuentas el dinero que antes el municipio retenía. Seguramente cada uno de los trabajadores que tienen este tipo de créditos va a ir luego al sindicato a pagar y esa plata va a llegar como siempre al comerciante local", explicó. "Ó acaso ¿el sindicato duda de sus afiliados y piensa que no van a pagar? Sino, no encuentro otra explicación a estas dudas que intentan generar en los comerciantes", resaltó. Negrette destacó que este dinero va a llegar a los "comercios de Campana como es habitual, solamente que ahora el gremio deberá articular los medios para cobrarlos".

