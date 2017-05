La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/may/2017 El Sindicato Municipal salió a pedir el respaldo de los comerciantes









NOTICIA RELACIONADA: "Ese convenio está vencido desde hace más de un año", aseguró Abella Fue a través de una carta firmada por Carlos Barrichi, que apunta especialmente a aquellos negocios adheridos al sistema de compras del gremio, a quienes les solicita acompañamiento para presentar un recurso. Además, señala que la decisión del Municipio de no hacer de agente de retención "es totalmente arbitraria y unilateral". A través de una carta firmada por el Secretario General, Carlos Barrichi, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) salió a buscar ayer el respaldo de los comerciantes de nuestra ciudad luego de la decisión del Ejecutivo de no seguir actuando como agente de retención, tal como lo adelantó ayer La Auténtica Defensa, advirtiendo la posibilidad de que el gremio ingrese en "default" ante esa situación. El texto está apuntado especialmente a aquellos negocios adheridos al sistema de compras del STMC y comienza señalando que el último martes, "en una decisión totalmente arbitraria y unilateral", el gremio fue informado por personal de liquidaciones del Municipio que no se recibirán más las liquidaciones que se elevan mensualmente desde el sindicato, correspondientes a los comercios de la ciudad, "bloqueando la retención de las sumas" que a los comerciantes "les corresponden". "Por tal motivo -prosigue la carta dirigida a los comerciantes-, le solicitamos nos acompañe en la presentación de un recurso, acercándonos una nota de respaldo y/o manifestando al Sr. Intendente su preocupación por la actitud tomada contra este gremio que trabaja codo a codo con el comercio local, colaborando con su permanencia y crecimiento". Posteriormente, el texto insiste en calificar de "arbitraria y unilateral" la decisión del Municipio y asegura que ésta "es tomada en forma directa contra el gremio, pero sin medir las consecuencias", porque "perjudica gravemente a los comercios de Campana", al tiempo que "disminuye las posibilidades de los trabajadores, que son quienes a diario realizan compras" en los comercios locales. La nota se despide remarcando que el gremio apuesta al crecimiento de la ciudad con el "Compre en Campana". EL GREMIO MUNICIPAL LLEVÓ SU RECLAMO A LA REINAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE TRÁNSITO Para la inauguración, trabajadores del gremio municipal se hicieron presentes en la vereda de la Dirección de Tránsito con un pasacalles que decía: "Sr. Intendente: aquí están sus trabajadores. Queremos un salario digno". También repartían un volante que decía: "La inflación en lo que va del 2017 es del 9.1% y para el Intendente Abella es suficiente que el Trabajador reciba un 11% hasta diciembre. Queremos llegar a fin de mes. Por un salario digno". La manifestación fue en silencio.

