La expo de Parques Industriales abrió sus puertas demostrando el empuje de un sector económico clave. Participaron el Jefe de Gabinete del Ministerio de Producción de Nación, Ignacio Pérez Riva; y el flamante Ministro de Producción de la Provincia, Javier Tizado. No faltaron los reclamos, pedidos y debates entre industriales y funcionarios gubernamentales. Ayer por la mañana fue habilitada al público la tercera edición de EPIBA, la exposición de parques industriales de la provincia de Buenos Aires, con una gran afluencia de público desde temprano, lo que certifica el crecimiento de la feria, y a la vez demuestra la vitalidad del sector industrial argentino y su vocación por el crecimiento y el desarrollo. En el naciente Parque Industrial Ruta 6, en Los Cardales, la muestra evidenció que se está transformando en un importante foro de debate de las políticas industrialistas en el país y la provincia, al punto que el acto inaugural, con su gran cantidad de oradores, se transformó en un muestreo de opiniones, reclamos y hasta algún pase de factura entre industriales y funcionarios públicos. Abrieron el fuego los dueños de casa, José Abad y José Mizrahi, máximos responsables del proyecto Parque Industrial Ruta 6. Abad fue el mas directo, al reclamar al estado nacional y provincial que no solo haga las obras de infraestructura que hacen falta para el desarrollo, sino que también asuma una "actitud mas diligente" en el otorgamiento de factibilidades y aprobaciones de proyectos que cumplen con las normas. "Necesitamos un estado sin burocracia, que permita la sinergia entre lo público y lo privado para apoyar la inversión y el crecimiento", apuntó. Hacia el final del acto, tomó el guante el jefe de Gabinete del Ministerio de Producción de la Nación, Ignacio Perez Riva, quien reconoció que son los estados nacional y provinciales los responsables de la falta de competitividad de las industrias argentinas. "El estado es culpable por las tasas altas, por la presión fiscal record, por la falta de infraestructura, por la enorme burocracia, y por la enorme ineficiencia del estado." Tasas, inflación y crecimiento La discusión macroeconómica no estuvo ausente en el debate sobre el escenario de EPIBA, aunque esta vez fue entre funcionarios. El primero en marcar posición fue el presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, quien buscó dar ánimo a los industriales: "No se asusten porque el Banco Central subió la tasa. Nosotros no la vamos a subir, al contrario, la vamos a bajar en las próximas semanas" anunció, arrancando uno de los primeros aplausos del público. En ese sentido, el banquero afirmó que este año el banco Provincia ya dio 21 mil millones de pesos en préstamos a la industria. "Todavía es bajo, pero se nota un cambio de tendencia". Al contrapunto se sumó Ignacio Perez Riva, del ministerio de Producción de Nación, quien hizo su propio discurso proseli-tista: "En un año electoral cualquier gobierno haría bajar la tasa, calentaría la economía, impulsaría el consumo, y no le importaría la inflación. Nosotros no queremos hacer eso, porque sabemos que la inflación es el peor mal que sufre la economía. Por eso pedimos paciencia. Sabemos que muchos industriales están esperando la baja de tasas para tomar crédito, pero les pedimos que nos acompañen en esta lucha." Sánchez y Tizado: fútbol y emoción Javier Tizado es el recién nombrado ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires. De arranque cambió el tono del encuentro. Luego de revelar que también es el vicepresidente del club Chacarita Juniors, destacó la vocación por el deporte social del intendente Sánchez, y le regaló una camiseta de su club para una escuela de fútbol de Capilla. "No te la pruebes porque es talle chico" le espetó al intendente al momento. En seguida, Tizado dijo que el de ayer fue su primer discurso como ministro, y visiblemente emocionado se reconoció como un hombre de la industria. "Tengo industria en las venas" afirmó, y se declaró al servicio de los industriales para ayudar en todo lo posible desde su nueva función pública. Los Parque Industriales: La industria siglo XXI El argumento es el fundamento de la existencia de EPIBA. Los parques industriales configuran una nueva etapa en la industrialización argentina. Su crecimiento exponencial en los últimos años se sustenta en la gran seguridad jurídica que brindan a sus copropietarios: nadie les va a pedir nunca que se relocalicen. Además, la resolución centralizada de cuestiones como la infraestructura, los servicios, la seguridad y la logística optimiza y suma competitividad. En términos comunitarios, los parques se están transformando en ordenadores urbanísticos de las ciudades donde funcionan, como dijo el creador de EPIBA Martín Rappallini. "Los parques industriales son una nueva institución social, como la escuela o el deporte. Cada comunidad argentina tiene que tener un parque industrial, porque somos el área donde se van a desarrollar los sueños de la gente, y a donde van a relocalizarse las empresas existentes". Rappallini también dijo en su discurso que los parques eficientizan el funcionamiento de las empresas y las ciudades, y recomendó que "los parques industriales tienen que ser considerados infraestructura básica del país. En el interior hay que hacer parques industriales públicos, y así vamos a generar un desarrollo mas equilibrado en el país." Al término de la parte formal del evento, la expo comenzó a cobrar vida propia, lejos de los flashes y los micrófonos. Los representantes de los mas de 100 parques industriales expositores comenzaron el diálogo con los visitantes, mostrando sus ventajas y particularidades. También estuvieron representados la mayoría de los organismos públicos que participan en la tramitación de radicaciones industriales explicando su función, puntualizando normativas y asesorando en casos concretos. En los pasillos, recorriendo y juntando información, los industriales. Muchos de ellos imperiosos por buscar nuevos rumbos para sus plantas, que han quedado en el medio de las ciudades en crecimiento, o que han sufrido cambios de zonificación. Pero como ellos mismos dicen, toda crisis es una oportunidad, y una nueva locación es un nuevo desafío para relanzarse y seguir creciendo. El clima general de la muestra era el típico de un encuentro de industriales. Gente acostumbrada a hacer, a producir, a transformar la materia, que busca siempre el modo práctico de resolver los problemas, y que vive la pasión de la actividad creadora de riqueza a pleno. La expo estará también abierta durante el día de hoy, con la realización de gran cantidad de charlas, conferencias y encuentros técnicos específicos. Un encuentro de alto nivel, muy especializado y con una gran vocación por el crecimiento.

