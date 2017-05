Hoy jueves el tiempo desmejorará y hay probabilidad de lluvias a partir de la tarde. Serán moderadas y se extenderán al día viernes. La jornada será fresca y húmeda, con 16 o 17 grados de máxima. El viento soplará del sector Este, entre moderado y débil La situación meteorológica tendrá hoy como protagonista a una zona de baja presión, que comenzará a formarse sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Aportará humedad y nubes, que llegarán a Campana desde la Mesopotamia y que, en horas vespertinas, producirán lluvias de moderada intensidad. Bajo el manto de nubes la temperatura no subirá demasiado la jornada será fresca. Mañana viernes la depresión se profundizará un poco sobre el centro bonaerense y forzará al viento a cambiar al Noroeste. Seguirá habiendo mucha nubosidad y riesgo de lluvias, que se darán principalmente en la madrugada y luego, en forma más aislada, durante el día. La temperatura se mantendrá estable, es decir oscilando entre 14 y 17 grados, con mucha humedad. El sábado las nubes seguirán presentes y también la inestabilidad, con riesgo de lluvias ligeras y dispersas. Refrescará y el aire se volverá más frío: 13 grados es la máxima prevista para ese día. El domingo la depresión comenzará a debilitarse y entonces el tiempo mejorará. Sin embargo será un mejoramiento tardío que recién se dará por la tarde. Hasta que ocurra el cielo permanecerá nublado, amenazando lloviznas dispersas. Hará frío a la mañana, volviéndose luego fresco. El lunes estará soleado, con una mañana entre fría y fresca y una tarde templada. Pronósticos Hoy, jueves 18: el cielo estará nublado y hay probabilidad d lluvias desde la tarde. Será un día fresco y húmedo, con 12 grados de mínima y 16 grados de máxima. El viento soplará moderado a débil del sector Este. Mañana, viernes 19: el cielo estará mayormente nublado y hay probabilidad de lluvias en la madrugada y de algunos chaparrones durante día. Seguirá fresco y húmedo, c on 13 grados de mínima y 16 grados de máxima. El viento soplará moderado del Noroeste. Sábado 20: el cielo permanecerá nublado y hay probabilidad de lluvias dispersas. Estará frío y húmedo, con 10 grados de mínima y 13 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Oeste.



El Tiempo en Campana:

Lluvias vespertinas

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: