Edición del jueves, 18/may/2017 "Se acabaron los favores", remarcó el Director de Tránsito sobre el nuevo sistema









"Tener la licencia en 24 horas demuestra que es posible seguir mejorando la vida de los vecinos" El sistema informático no permite saltar pasos administrativos. Fue desarrollado con personal del propio municipio. Así se ahorraron varios cientos de miles de pesos. La posibilidad de que un vecino de Campana pueda obtener su licencia de conducir en sólo 24 horas es posible merced al sistema informático por el cual se saca turno desde internet y eso evita cualquier tipo de aglomeración, generada por el anterior y aleatorio "orden de llegada". Tanto es así que quien no tenga acceso a una computadora, puede sacar su turno desde el CEMAV de la calle Castelli para iniciar el trámite. Otra de las novedades es el respeto por la secuencia lógica del trámite: "Al estar todo digitalizado, un paso habilita al otro y no se pueden saltear para ganar tiempo. Es decir: se acabaron los favores", le remarcó a La Auténtica Defensa el Director de Tránsito, Alejandro Barja. Este ordenamiento ha generado una productividad inusitada: 12 trámites por hora, incluyendo el pago del mismo, que se puede hacer en el lugar. Una vez completada toda la secuencia, el vecino puede pasar a retirar su carnet al día siguiente. Otra buena noticia es que el sistema informático fue desarrollado por personal propio del municipio, y en sólo dos meses, cuando comprar uno similar ronda los $320 mil (Municipalidad de Tigre) o los $750 mil (Municipalidad de Vicente López). Andrés Giannoni, uno de los responsables del desarrollo del software, comentó: "El sistema Administrativo está completo. Pero está en carpeta terminar un sistema de estadísticas que posibilite tomar decisiones y optimizar la gestión; y generar un "súper usuario", para tener acceso a la configuración de tasas y esas cuestiones".

