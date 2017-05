En el brindis del cumpleaños de un amigo, ésta semana, escuché un comentario que hizo eco en mis laberintos: hay una sola manera de envejecer. Mal. Otro agregó: pero te volvés rico en minerales. Piedras en los riñones, plata en los cabellos, hierro en las articulaciones... Nos reímos por las ocurrencias que siguieron brotando como agua de manantial, durante largo rato . No obstante, al regresar a casa seguí reflexionando. ¿ Por qué toda la vida me tocó sentir distinto a la mayoría de las personas? La verdad es que los años me sientan bien, los valoro, me enseñan, son maestros. No permiten que cometa antiguos errores, serenaron mis pasiones, me brindaron oportunidades para hacer lo que me gusta.

Pienso en las locuras que cometí a los veinte, el poco tiempo que tenía a los treinta, los dragones que tuve que domesticar a los cuarenta y ahora, a los cincuenta, recojo los frutos de toda una siembra. Lejos de la apatía y del deterioro, ambiciono menos, me ejercito más, acepto las limitaciones con una sonrisa y me pongo metas nuevas. Como dijo Carlos Gardel en el tango Volver, Las nieves del tiempo platearon mi sien, es cierto, pero con una buena actitud no hubo mal tiempo que haya podido detener mis ganas de vivir . La fe tuvo un papel preponderante en cada paso. Para los que no hayan sido afortunados con ésa gracia, les aconsejo : quejarse menos y reírse más siempre fue un buen combo para apalear los rigores del calendario.