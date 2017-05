”¿Acaso el gremio duda que sus afiliados van a pagar?”, se preguntó Negrette

NOTICIA RELACIONADA: ”Ese convenio está vencido desde hace más de un año”, aseguró Abella El Secretario de Legal y Técnica del Municipio ratificó que el dinero de los créditos será depositado a los trabajadores. El Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Campana, Abel Sanchez Negrette, aseguró que el gremio "como es habitual en cada tema culpa al municipio de algo que no es así". "La realidad es que a fin de mes los trabajadores van a tener depositado en sus cuentas el dinero que antes el municipio retenía. Seguramente cada uno de los trabajadores que tienen este tipo de créditos va a ir luego al sindicato a pagar y esa plata va a llegar como siempre al comerciante local", explicó. "Ó acaso ¿el sindicato duda de sus afiliados y piensa que no van a pagar? Sino, no encuentro otra explicación a estas dudas que intentan generar en los comerciantes", resaltó. Negrette destacó que este dinero va a llegar a los "comercios de Campana como es habitual, solamente que ahora el gremio deberá articular los medios para cobrarlos".

