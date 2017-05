Perdió 2-0 como visitante ante el Funebrero y fue superada por Ferro Carril Oeste en la cima de la Zona A.

Por la 13ª fecha de la Zona A del Torneo de Reserva de Ascenso, Villa Dálmine perdió ayer 2-0 como visitante frente a Chacarita en un partido disputado en el Polideportivo de la institución Tricolor, donde el equipo dirigido por Orlando Perazzo estuvo integrado completamente por jugadores de las divisiones juveniles, aunque algunos como el arquero José Castellano o el defensor Federico Acosta ya entrenan regularmente con la Primera División .

De esta manera, y por la victoria 2-0 de Ferro Carril Oeste sobre Estudiantes de Caseros, el Violeta perdió el liderazgo y quedó en la segunda posición a dos unidades del equipo de Caballito, que tiene 27, mientras Villa Dálmine suma 25. Más atrás aparecen Deportivo Morón y Platense con 24, cuando restan dos fechas para el final.

El próximo encuentro de Villa Dálmine por este certamen será el miércoles 24, cuando a las 11 horas reciba a Fénix en el predio Héctor Fillopski.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

CHACARITA (2): Julián Lichtenauer; Víctor Correa, Axel Andrada, Gian Croci, Franco Díaz; Nahuel Tríbulo, Yefri Reyes; Matías Medina, Gonzalo Groba, Nicolás Vidal; Néstor Carabajal. DT: Luis Marabotto. SUPLENTES: Jeremías Tazzioli, Fernando Roy Márquez, Sebastián Arriagada, Facundo Ibáñez, Lucas Lezcano, Lautaro Ruiz y Lázaro Lagrange.

VILLA DÁLMINE (0): José Castellano; Federico Acosta, Cristian Enriquez, Francisco Lavielle, Marcos Castrellón; Augusto Colaneri, Leonardo Maciel, Fernando Rodríguez, Enzo Moreno; Juan Vera Borda y Germán Águila. DT: Orlando Perazzo. SUPLENTES: Francisco Mastrángelo, Leonel Montani, Bahiano García, Alexis González, Nicolás Colombano, Jesús Portillo y Gastón Martiré.

GOLES: ST 19m Lázaro Lagrange (C) y 36m Gonzalo Groba (C). CAMBIOS: ST 5m Lagrange x Carabajal (C), 12m Martiré x Rodríguez (VD), 18m Lezcano x Medina (C), 25m Ibáñez x Correa (C) y 33m Portillo x Castrellón (VD). CANCHA: Chacarita (auxiliar). ARBITRO: Esteban Gómez.