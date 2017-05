La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/may/2017 Primera D:

Puerto Nuevo visitará el martes a Yupanqui







Será en cancha de Lugano, por la 27ª fecha del campeonato. Anunciada la programación para el fútbol de Ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo confirmó que su próximo compromiso será el martes 23 de mayo cuando enfrente como visitante a Yupanqui en el cierre de la 27ª fecha de la Primera D. El encuentro se disputará en cancha de Lugano desde las 15.30 horas y será arbitrado por Diego Molina. Para el Auriazul será una nueva oportunidad de buscar su primer triunfo del año, dado que en las once presentaciones de este 2017 todavía no ha podido ganar (cosechó tres empates y ocho derrotas). Además, también buscará cortar su racha de siete caídas consecutivas como visitante. Para enfrentar al Trapero, el DT Carlos Hernández podrá volver a contar con Joaquín Montiel, Antoni Rodríguez y Eliseo Aguirre, quienes cumplieron sus respectivas sanciones. En cambio, Michel Gómez todavía debe purgar una fecha más tras su expulsión frente a Muñiz. PRIMERA D - FECHA 27 VIERNES - 15.30 horas: Lugano vs Lamadrid / Sebastián Habib SÁBADO - 11.00 horas: Ituzaingó vs Centro Español / Alejandro Ramírez - 15.30 horas: Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida / Tomás Diulio - 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Liniers / Diego Molinelli DOMINGO - 11.00 horas: L.N. Alem vs Claypole / Sebastián Zunino MARTES - 15.30 horas: Victoriano Arenas vs Muñiz / Juan Pablo Battaglia - 15.30 horas: Central Ballester vs Atlas / Gonzalo Beloso - 15.30 horas: Yupanqui vs Puerto Nuevo / Diego Molina

